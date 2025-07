División en Junts per Sabadell por una consulta interna para salir del gobierno de Marta Farrés

Una consulta interna de Junts per Sabadell sobre si se debe seguir formando parte del gobierno local ha agrietado el partido. La dirección ha impulsado la votación este lunes, en la que han participado 45 del centenar de militantes, según ha podido saber el ACN. La consulta se convocó al considerar la dirección de que no se estaban siguiendo los acuerdos con el PSC para seguir formando parte del ejecutivo local, una postura no compartida por ambos concejales electos de Junts. De hecho, su sector afín, formado por una quincena de militantes, se negó a participar en la consulta, por lo que consideran que los resultados, con menos de la mitad del censo y 36 votos a favor de salir del gobierno, 8 en contra y una abstención, no son representativos.

Fuentes del entorno del concejal portavoz y teniente de alcaldesa de Promoción Económica, Lluís Matas, han denunciado presuntas irregularidades en la organización de la consulta, un motivo más para declinar la participación en la consulta, que se realizó en el Casal Pere Quart.

Está previsto que a lo largo de la mañana de este martes se pronuncien tanto la dirección local como el entorno de ambos concejales electos.