Sabadell anuncia una subida del IBI del 2,5% en línea con el incremento del IPC

El Ayuntamiento de Sabadell (Vallès Occidental) ha anunciado un incremento del 2,7% de los impuestos para 2025. Las ordenanzas fiscales se actualizarán el próximo año a partir de los datos de inflación reflejados en el mes de agosto, una cifra que el ejecutivo local defiende que mantiene la ciudad por debajo de la media de localidades con similar número de habitantes.

De esta forma, el IBI pasará de una media de 443 euros a 454. La tasa de residuos, en cambio, subirá un 2%, pasando de unos 83,22 euros de media a 85,47. "Sabadell se mantiene como uno de los municipios con menor presión fiscal del entorno", defiende el concejal de Desarrollo Económico, Antonio Rodríguez.

En el caso de la tasa municipal de residuos, el incremento está por debajo del IPC. En este caso, el consistorio destaca que en la actualidad este impuesto está por debajo de la media de otras localidades, como Lleida (108,03 euros), Terrassa (111,23) o Mataró (161,69).

Aparte, se podrán pedir bonificaciones para el IBI o en el Impuesto de Construcciones (ICIO), que se asocia a la instalación de placas solares. Por lo que respecta al IBI, el Ayuntamiento señala que se mantiene por debajo del recibo medio del Vallès Occidental (589,62 euros) o de las ciudades catalanas de más de 50.000 habitantes (489,17).