Los mejores hoteles para dormir en Sabadell

En Sabadell podrás encontrar una variada gama de hoteles para dormir y disfrutar de esta localidad de la provincia de Barcelona, la quinta de la comunidad autónoma catalana por población.

Fue pionera en la Revolución Industrial de Catalunya en el sector textil y una de las ciudades industriales más importantes de Europa. Era conocida como la Manchester catalana. Vestigios de aquella época son las nueve chimeneas que se conservan dispersas por la ciudad después del cierre de la mayoría de fábricas y vapores y que constituyen todo un museo al aire libre del patrimonio industrial.

A finales del siglo XIX llegó el modernismo a Sabadell, una forma de representación artística que se notó sobre todo en la arquitectura. De ahí que se construyeran edificios modernistas por encargo de la burguesía local como los lavaderos públicos, la Escola Enric Casassas, Casa Arimon, Hotel Suis y bastantes más.

El icono de la ciudad y su símbolo identificativo es La torre de L' Aigua, un depósito modernista de 50 metros de altura sustentado por 8 pilares que se usaba como suministro de agua.

Su entorno natural con lugares como Torrent de Colobrers, el Parc Catalunya, edificios emblemáticos de gran valor arquitectónico y otros puntos de interés como Fira Sabadell, un edificio industrial de la década de los 40 que actualmente alberga todo tipo de acontecimientos, hacen de Sabadell una ciudad con muchos atractivos que ofrecer al visitante.

El precio, la ubicación, los servicios o la comodidad son algunos de los factores a tener en cuenta al escoger un alojamiento. Por ello, en este artículo te recomendamos los cinco mejores hoteles para disfrutar de tu hospedaje conforme a tus preferencias.

Hotel Urpí, rodeado de centros y calles comerciales

Hotel Urpí / hotelurpi.com

Rodeado por los principales centros y calles comerciales de Sabadell, el Hotel Urpí es un alojamiento de tres estrellas situado en Carrer de Sant Maties que dispone de confortables habitaciones repartidas en diferentes plantas y divididas en: Doble, Familiar, Superior o Suite. Todas ellas, por supuesto, cuentan con: baño privado, teléfono, TV, caja fuerte ,wifi gratuito en todo el hotel y aire acondicionado.

El establecimiento ofrece la posibilidad de organizar sus eventos, ya sean de empresa o celebraciones privadas, y tiene piscina con horario de 10:00 a 18:00, bar, zona lounge y restaurante.

Su localización, cercana a la estación de ferrocarril, permite un fácil desplazamiento a Barcelona en transporte público. Además, está a 8 minutos a pie del Museo de Historia de Sabadell y a 10 minutos del Parque de Catalunya, zonas de interés turístico de la localidad sabadellense.

Aparthotel Attica 21 Vallés, un "nuevo concepto de alojamiento urbano”

Aparthotel Attica 21 Vallès / Attica21Hotels

Situado en la zona residencial de Castellarnau, a cuatro kilómetros del centro, el Aparthotel Attica 21 Vallés es un "nuevo concepto de alojamiento urbano" que brinda la oportunidad de alquilar habitaciones, apartamentos con vestidor, baño completo, salón y cocina, estudios y suites equipadas con una terraza con vistas al Parque natural de Sant Llorenç de Munt i Serra de l’Obac.

El alojamiento cuenta con parking, cafetería, restaurante y gimnasio, ofrece espacios personalizables para eventos y celebraciones y brinda ofertas como el "Especial MotoGP", ideado para los amantes del motociclismo que presencien el Gran Premio en el Circuit de Barcelona-Catalunya, en Montmeló.

Catalonia Sabadell, en plena Plaça Catalunya

Catalonia Sabadell / Catalonia Hotels

El Catalonia Sabadell se encuentra en plena Plaça Catalunya, cerca del Eix Macià y a solo 25 minutos de Barcelona en coche. Este hotel de cuatro estrellas ofrece habitaciones que disponen de aire acondicionado, calefacción, escritorio, cuarto de baño completo, caja de seguridad, televisor con canales por satélite, teléfono y minibar.

En su oferta gastronómica podrás disfrutar de desayuno bufé cada mañana, gastrobar, donde encontrarás desde snacks hasta platos inspirados en la cocina mediterránea como carnes, pescados o pasta, y servicio de "Room Service" para degustar los platos de la carta sin salir de tu habitación.

Además, cuenta con gimnasio, dos salas de reunión que pueden acoger hasta 400 personas y parking con puntos de recarga para coches eléctricos.

Sercotel Arrahona Sabadell, una fábrica textil reconvertida en hotel

Sercotel Arrahona Sabadell / Booking

Una fábrica textil reconvertida en hotel. El Sercotel Arrahona Sabadell conserva algunos de los elementos originales del edificio industrial y dispone de 49 habitaciones exteriores y bañadas con luz natural con baño completo, aire acondicionado, wifi y televisor. Entre ellas destaca la Junior Suite Twin con más de 50 metros cuadrados, cocina completa y salón.

Igualmente, el alojamiento cuenta con apartamentos espaciosos con salón comedor, baño completo y cocina equipada con nevera, lavavajillas, vitrocerámica, horno y lavadora.

Ofrece desayuno bufé, early check-in, parking y servicios de tintorería, lavandería y alquiler de coches. Además, tiene restaurante, bar y terraza.

Se ubica a 20 minutos andando del centro de Sabadell y a dos kilómetros del aeropuerto.

Catalonia Gran Hotel Verdi, ideal para los amantes de la gastronomía

Catalonia Gran Hotel Verdi / Atrapalo

Emplazado en el centro de Sabadell, con una ubicación perfecta para disfrutar de la ciudad, y a 20 minutos en coche de Barcelona, el Catalonia Gran Hotel Verdi es un alojamiento de cuatro estrellas que dispone de 195 habitaciones de tipo individual, doble, triple, premium o suite con baño recubierto de mármol con ducha o bañera, aire acondicionado, calefacción, caja de seguridad, teléfono, minibar y televisión por satélite.

El Catalonia Gran Hotel Verdi destaca por su oferta gastronómica. Cuenta con un restaurante, el "Sibarius", que sirve menús de degustación y sus especialidades son las esqueixada de bacallà, el arroz meloso de calamar o la butifarra con judías del Ganxet. Por otro lado, el hotel pone a disposición de los clientes un gastrobar con comida mediterránea y un "Room Service" para disfrutar de la carta en la habitación.

Asimismo, el establecimiento ofrece cambio de divisas o servicio de alquiler de coches y tiene bar, salas para celebraciones o reuniones y gimnasio.