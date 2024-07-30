"Los dulces son únicos": la pastelería de Sabadell con la máxima puntuación en Google

La pastelería Nuvols i Petits Tresors ha logrado consagrarse como una de las mejores pastelerías de Sabadell en Google, obteniendo la puntuación máxima. Sus icónicas tartas de queso, galletas y pasteles personalizados le han permitido alejarse de la competencia y convertirse en la favorita de sus clientes.

"Es una profesional excepcional. Siempre se adapta a los gustos y preferencias de sus clientes, ofreciendo consejos valiosos para asegurar el mejor resultado. Los diseños de sus pasteles personalizados son verdaderamente únicos y se nota que pone mucho cariño y dedicación en cada uno de ellos", puede leerse en una reseña. 'Cupcakes' personalizadas, pasteles, galletas y un largo etcétera. Los clientes de Nuvols i Petits Tresors se deshacen en elogios hacia Mónica, la persona que lleva y confecciona todos los dulces de este lugar.

"Ha sido un descubrimiento maravilloso, tanto Mónica como sus dulces creaciones, espectaculares. En casa las últimas celebraciones ya son con sus pasteles, obras de arte. El resultado siempre supera con creces las expectativas", comienza otro comentario. Sus cupcakes excelentes, ideales también para cualquier celebración, regalo, para merendar... También realiza detalles para bodas, comuniones, bautizos.... He probado también sus galletas y son exquisitas. Y para finalizar os confieso que su tartaleta de lemon pie se ha convertido en uno de mis dulces favoritos y todavía sueño con ella", añade.

Un dulce autóctono y un siglo de historia

Otro de los establecimientos favoritos de los comensales es la pastelería y chocolatería Genescà (Rambla, 152) es un comercio histórico de la ciudad de Sabadell. Las reseñas en Google confirman este arraigo, ya que otorgan al obrador vallesano una puntuación generosa sobre la base de un gran número de comentarios. Genescà abrió sus puertas en 1928 y, desde entonces, tres generaciones han regentado el lugar, elaborando dulces de todo tipo, como las tradicionales belgas, cuya receta es propia y única en la repostería sabadellense.

La empresa familiar ofrece productos naturales y sabores tradicionales que mantienen una excelente relación calidad-precio. Su amplia oferta no deja descontento a ningún amante del dulce, y especialmente del chocolate, pues en Genescà hay helados, bombones, cocas, tejas, turrones y un largo etcétera de productos que varían según la época del año.

Otros productos que tienen el chocolate como protagonista y que tienen una muy buena acogida entre los clientes son las rocas de chocolate blanco, las piruletas de chocolate o los bombones “de altísima calidad”. Respecto al sabor del chocolate, una usuaria de Google declara: “No es empalagoso ni demasiado dulce. Estoy muy sorprendida de que hayan conseguido ese punto exacto.”

Otros usuarios opinan que la pastelería es una “delicia en todos los aspectos”. Los turrones, otra de sus especialidades, lo reafirman, especialmente el de yema, que un usuario de Google define como “el mejor turrón que he comido nunca”.

Un dulce autóctono: Belgas de Sabadell

La pastelería Genescà es la autora de la receta de este dulce desde que abrió sus puertas en 1928. Su elaboración es totalmente artesanal y se hace a partir de ingredientes 100% naturales como la harina, la nata, la mantequilla y el azúcar.

La receta de las belgas siempre se ha transmitido en el negocio familiar de generación en generación, hecho que las hace aún más especiales. En Genescà las combinan de diferentes maneras, como por ejemplo con sus helados artesanales, que venden a partir de 1,50 euros.