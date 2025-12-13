"Cinco estrellas de cinco": la pastelería de Rubí con mejores reseñas en Google

Entre las muchas (y buenas) cafeterías y pastelerías que acoge Rubí, se esconde una que es todo un éxito tanto para la clientela como para su fundadora. El éxito entre el público es evidente con un vistazo a las reseñas que esta repostería, Mireia Rey Cake Designer, acumula en Google. A pesar de contar con más de 100 valoraciones, este negocio reúne una media perfecta de 5 estrellas sobre 5.

Las reseñas hablan maravillas tanto de las tartas personalizadas por encargo, que fueron la primera actividad de esta repostera, como del servicio diario en la cafetería que tiene abierta en el barrio rubinense de Sant Jordi. "Ya son muchos años pidiéndole tartas (por no decir obras de arte)", asegura Irene, que no duda en dejarle cinco estrellas a Mireia en Google. "Lugar super cuco, tranquilo y con un servicio de cinco estrellas", añade Andrés, que también valora con la máxima puntuación su experiencia en la cafetería.

Una de las claves del éxito de Mireia es, sin duda, la pasión con la que trabaja. Y es que, como explica en su página web, esta repostera estudió empresariales y llegó a tener cincuenta personas a su cargo en un banco antes de decidir apostarlo todo por lo que había sido su afición: la pastelería. Ya había hecho "muchísimos cursos de pastelería", pero asegura que lo que realmente le enseñó fue "el prueba y error de toda la vida".

Desde entonces, para su felicidad y la de los rubinenses más golosos, su cocina le ha permitido ganar diferentes premios y le ha valido comentarios de apreciación en internet como el de Óscar, que invita a todo el mundo a visitarla. "Tus sentidos lo agredecerán", asegura este usuario.

En el local de Mireia se pueden probar algunos de sus pasteles, como el "brownie perfecto" (a juicio de la reseña que Carme dejó en Google), pero también otros dulces de moda como los New York Rolls, alfajores, muffins o cookies, además de bocadillos o tostadas.

Una especialista en tartas nupciales

Pero Mireia no es la única pastelera digna de mención en Rubí. Con una puntuación no menos respetable de 4,9 estrellas sobre 5 en Google, destaca el pequeño local de Carlmery's Cake by Mary García, una auténtica especialista en tartas nupciales que ha hecho las delicias de los invitados de muchas bodas. Sus reseñas están llenas de buenas palabras de personas recién casadas, como Laia. "Mary nos preparó un buffet de postres que estaban todos buenísimos", asegura.

Como Laia, no son pocas las parejas que han contado con los dulces de Mary tras darse el 'sí, quiero'. "El pastel fue exactamente como lo habíamos soñado", asegura Helem, que se deshace en elogios por la amabilidad y el servicio ofrecido por Mary. "A parte de que todo lo que tiene está delicioso, la presentación, la atención al detalle y, sobre todo, la calidez de Mary han hecho de esta la experiencia más dulce de todas", corrobora Kirsten.