El rincón de Rubí que ya está en la historia del cine

Rubí es una de esas ciudades que, por hache o por be, suele escaparse del imaginario colectivo cuando hablamos de la periferia de Barcelona. Es algo que quizá merezca ser estudiado, porque además de contar con más de 80.000 habitantes, tiene rincones que forman parte de la historia del cine español y, más en concreto, del cine quinqui.

Se podría decir que la saga que consolidó este fenómeno y que llevó la centralidad de lo quinqui a la periferia barcelonesa es la de Perros Callejeros. Dirigida por José Antonio de la Loma, la trama se centra en cuatro amigos del extrarradio de Barcelona, por aquel entonces barrios más bien olvidados y mal conectados que se habían construido como solución a los problemas de barraquismo en la ciudad de Barcelona: El Torete, El Corneta, El Pijo y El Fitipaldi asaltan bancos, roban bolsos y huyen del penal de Wad-Ras constantemente.

Después de ser expulsados de La Mina por la presión vecinal, el equipo de De la Loma tuvo que buscar otros lugares para rodar la película. En la primera entrega, se centró en Bellvitge y Ciutat Badia. En la segunda entrega, que se estrenó el 1979, el grueso del filme se centra en el barrio de Pomar de Badalona, pero una de las escenas más importantes para la trama ocurre en la gasolinera de Can Jardí, en Rubí.

En esta estación de servicio, que había abierto hacía apenas dos años en la carretera de Molins de Rei a Sabadell (C-1413a), El Chino, un nuevo personaje que aparece en la segunda entrega, mata al encargado de la gasolinera. Más tarde, el Chino intentará culpar de la muerta al Trompeta y a Pijo, acusación que culmina en una confrontación en la Modelo de Barcelona, donde se encuentran todos los implicados.

En la escena, se ve como el Chino se baja del coche para socorrer a uno de sus cómplices, a quien el encargado de la gasolinera estaba vapuleando. Cuando el encargado también tumba al Chino, este le dispara, matándolo. La escena es tan importante para el desarrollo de la película que decidieron incluirla en uno de los tráileres.

Cine 'made in Rubí'

Además de la emblemática escena de Perros Callejeros 2, Rubí también ha desfilado por la pequeña pantalla gracias a la productora de la ciudad La Lombarda Films, que ambientó en esta ciudad del Vallès su webserie 'The Last Call', una serie protagonizada por los miembros de una banda de rock que, una vez llegados a los 40 años, llegan a la final de un concurso de grupos y creen que pueden triunfar. Es una serie marcada por el humor y la acción, disponible en Youtube, y que culminó con el rodaje de un largometraje ('El último al tren al rock'n'roll') que puso punto y final a la historia y que se estrenó en privado el 2021.