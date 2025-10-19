Los 5 mejores restaurantes de Rubí según Tripadvisor

Rubí es una ciudad de la comarca del Vallès Occidental, conocida por su historia, su gastronomía y sus fiestas. Es la cuarta ciudad con más población de la comarca, con unos 88.000 habitantes, y acoge ferias gastronómicas como la de la cerveza artesana y el queso o la del vino.

La ciudad vallesana también tiene una gran diversidad de restaurantes, que se adaptan a todo tipo de gustos. Estos son los cinco mejores según Tripadvisor:

Pizzeria da Giorgio

Este restaurante está considerado el mejor de la zona, situado en la Avenida de l'Estatut 229 es uno de los negocios más recomendados. Ofrecen una gran variedad de pizzas y distintas comidas italianas hechas con productos de alta calidad, además de opciones veganas y vegetarianas. Por otro lado, tienen servicio a domicilio y para llevar.

Los internautas de Tripadvisor alaban sus platos y las 309 opiniones le otorgan un total de 4,5/5 puntos.

El Racó de la Sidra

Situado en la Carretera de Terrassa, 106, El racó de la sidra, considerado el segundo mejor restaurante de la zona, ofrece una variedad de platos típicos de la comida mexicana, mediterránea, europea y vasca. Su carta tiene opciones vegetarianas y el rango de precios varía entre los 16 y los 42 euros por persona.

Las 275 opiniones de los usuarios de Tripadvisor le otorgan un 4,5/5 puntos y la mayoría alaban la buena calidad de la comida.

Tarantella Napoletana

El local de la Tarantella Napoletana en Rubí, situado en el Passeig Claris, 51, es una opción perfecta para los amantes de la comida italiana; es el tercer local mejor valorado de la ciudad. No faltan las pizzas ni platos tradicionales como lasañas, pasta, quesos y risottos. Los postres también son una especialidad de este restaurante. "El mejor tiramisú del mundo", sentencia una usuaria en Tripadvisor.

En dicha web tiene un 4,5 sobre 5 con 248 reseñas. "Una verdadera pizza napoletana de Italia. Las bruschetas de entrante sensacionales y los camareros muy amables y atentos", opina Ailton.

Restaurante Antic Hostal del Gall

En este restaurante se ofrece comida tradicional mediterránea con opciones vegetarianas. Se enorgullecen de su cocina con productos de proximidad y recomiendan sus carnes a la brasa y los pescados al horno. Su especialidad es el chuletón de vaca gallega en la losa y el estofado de carne de caza.

Situado en la calle Xercavins, 8, ofrece comidas y cenas. Los 164 internautas de Tripadvisor le han otorgado un 4,5/5 puntos, marcando el servicio como el punto más fuerte.

Restaurante Oddo

Este local se especializa en comida mediterránea y en marisco con opciones vegetarianas. Apuestan por un diseño de estilo contemporáneo pero sin dejar de lado la creación de un ambiente cálido y agradable. Ofrecen menús de día, de fines de semana y para grandes grupos, y los precios varían entre 10 y 20 euros por persona.

Considerado uno de los mejores de la zona, los 227 internautas de Tripadvisor le ofrecen 4/5 puntos.