Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reclamación

Ca n’Oriol atiende más de tres veces su capacidad y Rubí reclama ampliación a la Generalitat

La consellera de Educación y Formación Profesional de la Generalitat de Catalunya, Esther Niubó Cidoncha, visitó este lunes Rubí para mantener una reunión de trabajo con el equipo de gobierno municipal y con los responsables de los centros educativos de la ciudad

Un “hilo invisible” unirá a 300 ciudades del área de Barcelona para afrontar la crisis de salud mental

Esther Niubó, consejera de Educación y Formación Profesional

Esther Niubó, consejera de Educación y Formación Profesional / ACN

El Periódico

El Periódico

Rubí
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La alcaldesa de Rubí, Ana María Martínez Martínez, trasladó este lunes a la consellera de Educación y Formación Profesional de la Generalitat de Catalunya, Esther Niubó Cidoncha, la necesidad de ampliar el Centro de Educación Especial de Ca n’Oriol, que abrió con capacidad para 25 alumnos y actualmente atiende a 80, es decir, más del triple de su capacidad inicial.

La visita institucional comenzó en la Casa Consistorial, donde la consellera fue recibida por la alcaldesa, el concejal de Educación, Víctor García Correas, y otros miembros del gobierno local. Durante el encuentro, se destacó la importancia de garantizar la calidad y la equidad educativa, especialmente en un contexto en el que uno de cada tres alumnos presenta necesidades educativas especiales.

Tras la reunión institucional, los directores y directoras de los centros de primaria y secundaria de Rubí participaron en una sesión de trabajo con la alcaldesa y la consellera, en la que plantearon preocupaciones sobre la segregación escolar y la sobrecarga administrativa de las direcciones de los centros.

La jornada concluyó con una visita a la empresa JOVI, en el polígono industrial de Can Jardí, donde las autoridades conocieron el funcionamiento de la compañía, vinculada al ámbito educativo y creativo. La consellera firmó además en el Libro de Honor del Ayuntamiento y recibió dos obsequios institucionales como recuerdo de su visita.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Sant Cugat da de baja cientos de “empadronamientos falsos” atribuidos a una supuesta mafia detectados este verano
  2. VÍDEO | Un autobús turístico arde en Barcelona: 'He visto a turistas saltar para salvarse
  3. Un gran despliegue policial desaloja a 56 personas dedicadas a la chatarra en una nave de Barcelona
  4. La principal feria de mercados regresa a la plaza Glòries el próximo fin de semana Barcelona
  5. Afectaciones al tráfico por las manifestaciones del Día de la Hispanidad en Barcelona 2025: calles cortadas y transporte público
  6. Badalona vetará el paso de coches en una calle de su centro histórico tras su reurbanización
  7. El Fòrum de Barcelona se queda sin uno de los festivales con conciertos más allá de las 23 horas
  8. Camperización 4.0: cuando la furgoneta se convierte en casa y oficina

Ca n’Oriol atiende más de tres veces su capacidad y Rubí reclama ampliación a la Generalitat

Ca n’Oriol atiende más de tres veces su capacidad y Rubí reclama ampliación a la Generalitat

Un “hilo invisible” unirá a 300 ciudades del área de Barcelona para afrontar la crisis de salud mental

Un “hilo invisible” unirá a 300 ciudades del área de Barcelona para afrontar la crisis de salud mental

Granollers se incorpora al Pacte Industrial de la región metropolitana en un contexto de nueva geopolítica económica

Granollers se incorpora al Pacte Industrial de la región metropolitana en un contexto de nueva geopolítica económica

“Me duele dejarlo, pero la montaña ya no es la misma”: habla el último pastor del parque de La Mola

“Me duele dejarlo, pero la montaña ya no es la misma”: habla el último pastor del parque de La Mola

Sant Cugat estrena el último tramo del carril bici de la carretera de Rubí y completa un eje metropolitano

Sant Cugat estrena el último tramo del carril bici de la carretera de Rubí y completa un eje metropolitano

Un plan de 20 millones busca 'salvar' el patrimonio histórico de la provincia de Barcelona

Un plan de 20 millones busca 'salvar' el patrimonio histórico de la provincia de Barcelona

Retrasos en la R8 tras un sabotaje en Rubí que daña la catenaria

Retrasos en la R8 tras un sabotaje en Rubí que daña la catenaria

Badia del Vallès busca aliados europeos para erradicar el amianto con un plan pionero

Badia del Vallès busca aliados europeos para erradicar el amianto con un plan pionero