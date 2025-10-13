Ca n’Oriol atiende más de tres veces su capacidad y Rubí reclama ampliación a la Generalitat

La alcaldesa de Rubí, Ana María Martínez Martínez, trasladó este lunes a la consellera de Educación y Formación Profesional de la Generalitat de Catalunya, Esther Niubó Cidoncha, la necesidad de ampliar el Centro de Educación Especial de Ca n’Oriol, que abrió con capacidad para 25 alumnos y actualmente atiende a 80, es decir, más del triple de su capacidad inicial.

La visita institucional comenzó en la Casa Consistorial, donde la consellera fue recibida por la alcaldesa, el concejal de Educación, Víctor García Correas, y otros miembros del gobierno local. Durante el encuentro, se destacó la importancia de garantizar la calidad y la equidad educativa, especialmente en un contexto en el que uno de cada tres alumnos presenta necesidades educativas especiales.

Tras la reunión institucional, los directores y directoras de los centros de primaria y secundaria de Rubí participaron en una sesión de trabajo con la alcaldesa y la consellera, en la que plantearon preocupaciones sobre la segregación escolar y la sobrecarga administrativa de las direcciones de los centros.

La jornada concluyó con una visita a la empresa JOVI, en el polígono industrial de Can Jardí, donde las autoridades conocieron el funcionamiento de la compañía, vinculada al ámbito educativo y creativo. La consellera firmó además en el Libro de Honor del Ayuntamiento y recibió dos obsequios institucionales como recuerdo de su visita.