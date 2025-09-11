Incendio en una zona de barracas en Rubí Sud

Un incendio ha afectado este jueves, 11 de septiembre, a una zona de barracas situada junto al polígono industrial de Rubí Sud. Los Bombers de la Generalitat han recibido el aviso a las 11.55 horas y han desplegado seis dotaciones terrestres para controlar las llamas.

Según fuentes del cuerpo, el fuego ha perdido intensidad en las últimas horas, aunque los equipos de emergencia mantienen la intervención para garantizar la seguridad de la zona. Durante las tareas de extinción, los bomberos han rescatado a un perro que se encontraba en el área afectada.

Asimismo, se ha alertado a la compañía Endesa ante el riesgo de afectación a una línea eléctrica próxima al lugar del incendio.