6 dotaciones de Bomberos

Incendio en una zona de barracas en Rubí Sud

Los Bombers trabajan con seis dotaciones y rescatan a un perro; también se ha alertado a Endesa por riesgo en una línea eléctrica

Los Bomberos evacuan a varios vecinos de un edificio de cinco pisos de Rubí por un incendio en la primera planta

Archivo - Imagen de recurso de los Bombers de la Generalitat

Archivo - Imagen de recurso de los Bombers de la Generalitat / BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

El Periódico

El Periódico

Rubí
Un incendio ha afectado este jueves, 11 de septiembre, a una zona de barracas situada junto al polígono industrial de Rubí Sud. Los Bombers de la Generalitat han recibido el aviso a las 11.55 horas y han desplegado seis dotaciones terrestres para controlar las llamas.

Según fuentes del cuerpo, el fuego ha perdido intensidad en las últimas horas, aunque los equipos de emergencia mantienen la intervención para garantizar la seguridad de la zona. Durante las tareas de extinción, los bomberos han rescatado a un perro que se encontraba en el área afectada.

Asimismo, se ha alertado a la compañía Endesa ante el riesgo de afectación a una línea eléctrica próxima al lugar del incendio.

Incendio en una zona de barracas en Rubí Sud

Los Bomberos evacuan a varios vecinos de un edificio de cinco pisos de Rubí por un incendio en la primera planta

Arranca el proceso de contratación pública para la esperada retirada del amianto en Badia del Vallès

El pueblo ideal para una escapada de naturaleza a media hora de Rubí

Detienen a un multirreincidente muy activo por varios robos y daños en Sant Cugat

Territori implanta la banda sonora central en más de 200 kilómetros de 12 carreteras del área de Barcelona

Cambios en el servicio de FGC de las líneas Barcelona-Vallès y Llobregat-Anoia de FGC este agosto

El peso industrial del Vallès equivale al de Vizcaya y lo convierte en referente del sur de Europa

