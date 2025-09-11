Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sin heridos

Los Bomberos evacuan a varios vecinos de un edificio de cinco pisos de Rubí por un incendio en la primera planta

El fuego se extinguió en una hora y no causó heridos ni daños estructurales

Detienen a un multirreincidente muy activo por varios robos y daños en Sant Cugat

Bomberos de la Generalitat actuan en un incendio ya extingido en Rubí

Bomberos de la Generalitat actuan en un incendio ya extingido en Rubí / ACN

ACN

ACN

Rubí
Los Bomberos han tenido que evacuar este miércoles por la tarde a varios vecinos de un edificio de cinco plantas de la calle del pintor Coello de Rubí, entre la rambla del Ferrocarril y la calle Abat Escarré, a causa de un incendio que se ha declarado en la primera planta. En un primer momento, los efectivos del cuerpo de emergencias han evacuado a los habitantes del domicilio afectado, y posteriormente ha sido necesario realizar más evacuaciones de otros pisos.

En total se han activado ocho dotaciones por un fuego que ha comenzado sobre las cinco y media, y que una hora más tarde ya estaba extinguido. Las llamas han afectado al piso donde se han originado, el agujero de la escalera y el patio de luces, pero no han causado heridos ni daños estructurales en el inmueble.

