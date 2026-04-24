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Estos son los 5 mejores restaurantes de Mollet, según Tripadvisor

La ciudad molletense destaca por su gastronomía de carácter mediterráneo: tiene más de 130 establecimientos culinarios

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Un plato con comida junto a dos cuchillos.

Un plato con comida junto a dos cuchillos. / DANNY CAMINAL / Bcn

Clara Dalmau Merencio

Clara Dalmau Merencio

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Mollet del Vallès es un municipio y ciudad de la comarca del Vallès Oriental (Barcelona). Se encuentra a unos 10 kilómetros de Granollers, la capital de la comarca, y a 25 de la ciudad barcelonesa

En Mollet se pueden visitar edificios como el actual Ayuntamiento, que obtuvo el Premio Europeo de Espacio Público Urbano en el año 2000, otorgado por el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, tal y como informa el propio Consistorio

Otros edificios de interés son el Teatre Municipal de Can Gomà, la Casa Cultural o la Iglesia parroquial de Sant Vicenç, como consta en el listado del propio ayuntamiento molletense.

Edificio del ayuntamiento de Mollet del Vallès.

Edificio del ayuntamiento de Mollet del Vallès. / JULIO CARBO / EPC

Una gastronomía mediterránea

Pero además de la belleza arquitectónica y la riqueza cultural que tiene la ciudad vallesana, Mollet también destaca por su gastronomía de carácter mediterráneo: cuenta con más de 130 restaurantes repartidos por su término municipal.

Con el alto número de alternativas culinarias, es difícil escoger tan solo una. Es por eso por lo que, si algún visitante no sabe dónde ir a comer, puede consultar las recomendaciones de otros turistas o locales recogidos en portales como Tripadvisor. Este es el ránking que ha hecho con los cinco establecimientos que tienen mejor valoración, aunque no tiene en cuenta la cifra de opiniones: 

Cal Tapa Gastrobar

Cal Tapa Gastrobar

En primer lugar se encuentra Cal Tapa Gastrobar, un restaurante situado en la calle Berenguer III 168. El establecimiento ha recibido la puntuación máxima -cinco estrellas-, por "la calidad de sus productos exclusivos de Huelva y la mejor selección de vinos", describe la plataforma de viajes. 

Sus tres platos estrella son las gambas frescas de Isla Cristina a la plancha, las croquetas de morcón ibérico y el secreto ibérico a baja temperatura. Algunas de las opiniones califican a Cal Tapa Gastrobar como “lo mejor de Mollet”, con una alta puntuación en la comida y el servicio, seguidas de la calidad/precio. Tiene un rango de precios amplio, con platos que van desde poco más de 9 euros hasta los 25

El racó de Huelva

El racó de Huelva

El establecimiento de la calle Roger de Llúria, 7 se posiciona en el segundo puesto. El racó de Huelva tiene una puntuación de 4,8 estrellas, siendo el servicio lo mejor valorado (4,9). 

La comida también tiene una buena calificación: 4,8, destacando la mariscada como uno de los platos más recomendados por los usuarios. De hecho, algunas de las opiniones califican al establecimiento como “una joya en Mollet, de estrella Michelín”.

Socarrat

Socarrat

El restaurante Socarrat está en el tercer puesto, con 3,8 estrellas. Aunque es el establecimiento que tiene menos puntuación del ránking, también es el que más opiniones ha recibido.

Se encuentra en la calle Club de Tennis Mollet el Calderi y tiene disparidad de opiniones. Muchos usuarios lo califican como "un restaurante referente en Mollet" o "una apuesta segura". Sin embargo, otros aseguran que "no vale la pena ir" o que "no vale la pena el dinero". Según la carta que ofrecía el restaurante en 2024, los precios van desde 1 euro hasta los 60.

A pesar de esta diversidad de perspectivas, la comida de Socarrat es la mejor puntuada (3,9), seguida del ambiente (3,8) y el servicio (3,4). Tripadvisor describe que el restaurante cuenta con opciones tanto veganas como sin gluten, y su especialidad son los arroces

La Espardeña

La Espardeña

En cuarto lugar se encuentra Casa Maura, antiguamente llamado La Espardeña (nombre con el que se identifica en el ránking), con 4,2 estrellas, situado en la calle Francesc Ferrer i Guardia, 21-23. 

La plataforma de viajes cuenta que este restaurante “es un lugar ideal para darle un gusto al cuerpo sin que te pique el bolsillo”. Casa Maura tiene una selección de tapas caseras, platos combinados, bocadillos y destaca también por sus paellas y fideuás

Es por eso que la comida recibe una puntuación de 4,2, aunque no es la mejor valorada, ya que se encuentra por debajo de la calidad/precio (4,4) y el servicio (4,3)

Los usuarios aseguran que tiene "la mejor paella de Mollet", además de señalar que reciben un "trato excelente". El precio más bajo se situaba en 2019 en torno a los 3 euros, subiendo hasta los 20

La Llar del Vi

La Llar del Vi

El establecimiento que se encuentra en el quinto puesto se sitúa en la Avinguda Jaume I, 109, y es una tienda gourmet y una vinoteca

La Llar del Vi “nace para difundir la cultura del vino y la buena comida, partiendo de una tradición iniciada en 1925”, explica Tripadvisor.

La vinoteca tiene una amplia selección de vinos y destilados que la califican con cuatro estrellas. A pesar de la buena puntuación, es la última en el ránking por su bajo número de opiniones

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Sin embargo, la plataforma de viajes asegura que La Llar del Vi tiene “centenares de referencias de los mejores destilados del mundo, productos ibéricos, complementos y conservas gallegas de máxima calidad”. 

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