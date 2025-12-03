Mollet del Vallès impulsa la mejora de sus barrios

El Ajuntament de Mollet del Vallès ha anunciado su participación en la convocatoria de la Llei de Barris i Viles 2025-2029 de la Generalitat de Catalunya. La propuesta está basada en la transformación urbana, social y ambiental de los barrios Estació del Nord y Col·legis Nous, lo que implicará una inversión de 12,5 millones de euros para la ciudad.

La alcaldesa, Mireia Dionisio Calé, ha asegurado que "el Pla de Barris es una herramienta que nos permite empezar a materializar el Mollet que tenemos en la cabeza y que encaja con nuestra forma de gobernar: escuchamos, explicamos, planificamos y hacemos". Dionisio ha añadido que "los proyectos que presentamos son iniciativas nuevas que se implementarán sí o sí, lleguen o no los fondos". El concejal y coordinador del Área de Presidencia y Territorio, Raúl Broto Cervera, ha explicado que el proyecto pretende "reducir las desigualdades urbanas y sociales, mejorar la calidad de vida del vecindario y favorecer la transición ecológica".

La propuesta de actuación para los barrios Estació del Nord y Col·legis Nous se construye sobre tres grandes ejes de actuación: transformaciones físicas, transición ecológica y acción sociocomunitaria. Se han establecido estos tres ámbitos para dar respuesta a las necesidades detectadas en la diagnosis socioeconómica, ambiental y urbanística realizada en los barrios.

Mapa de actuaciones en los barrios Estació del Nord y Col·legis Nous / Ajuntament de Mollet del Vallès

Regeneración urbana

La transformación física es uno de los pilares centrales del proyecto. La propuesta incluye ampliación y renovación de aceras, mejoras del estado de las principales calles, como la reurbanización de la calle Diputació, Osca y Pamplona, y la remodelación de la Rambla Nova; pacificación del tráfico; mejora de la accesibilidad en la Biblioteca Can Mulà-Jordi Solé Tura; creación de una nueva pista cubierta en la Escola Sant Jordi; rehabilitación de la Casa dels Mestres para vivienda pública en régimen de alquiler social con criterios sostenibles y el proyecto Mollet 100% LED en los barrios que pretende sustituir la iluminación antigua y mejorar la eficiencia energética.

El Pla de Barris define nuestro modelo de gobierno: escuchar, explicar, planificar y hacer Mireia Dionisio Calé — Alcaldesa de Mollet del Vallès

Para el concejal de Mantenimiento del espacio público, Ferran Segarra Sánchez, con este eje, Mollet se transforma "pensando en las personas, ya que cada mejora es un paso hacia una ciudad más segura y saludable".

Transición ecológica

El ayuntamiento reafirma su compromiso con el reto ambiental e impulsa acciones sostenibles, como la renaturalización de las calles Osca y Pamplona, la mejora de la eficiencia energética de la Biblioteca, la creación de comunidades energéticas locales, o proyectos de educación ambiental y alimentación sostenible. El concejal de Movilidad y Transporte Urbano, Juanjo Baños González, ha asegurado que "se apuesta por una ciudad más verde, responsable y resiliente, donde la sostenibilidad no es solo un objetivo, sino una manera de vivir y de compartir el futuro de nuestros barrios".

Asimismo, este eje recoge otras acciones centradas en este ámbito, como la creación de infraestructura verde, el impulso de auditorías energéticas, las mejoras en vivienda vulnerable y el fomento de la movilidad sostenible y la economía circular.

Acción sociocomunitaria

La mejora urbana y ambiental va acompañada de un conjunto de iniciativas concebidas para llegar a toda la ciudadanía, con especial atención a colectivos en situación de vulnerabilidad. Este eje engloba programas de inclusión social y bienestar comunitarios, con proyectos como patios abiertos, creación de aulas de estudio, el programa 'Teixim barris: Fils de memoria i cohesió social', programas de apoyo a personas cuidadoras y fomento de la igualdad y la diversidad.

Los proyectos son iniciativas nuevas que se implementarán sí o sí, lleguen o no los fondos Mireia Dionisio Calé — Alcaldesa de Mollet del Vallès

La concejala y coordinadora del Área de Derechos Sociales, Marina Escribano Maspons, ha explicado que "todos estos proyectos tienen un hilo conductor muy claro: la comunidad". Sus acciones ayudan a hacer barrios "más cohesionados, inclusivos y donde la gente se siente bien viviendo y formando parte", ha añadido Escribano.

Un proyecto de futuro

El presupuesto total es de 12,5 millones de euros, una inversión al 50% del propio ayuntamiento y la Generalitat. El periodo de ejecución es de cuatro años.

La Llei de Barris del gobierno catalán establece una serie de condiciones para delimitar qué zona puede ser objeto de subvención. Además, cada municipio debe cumplir un total de 26 indicadores que se puntúan en la convocatoria. La elección de los barrios de Estació del Nord y Col·legis Nous cumple los requisitos legales, ya que la renta neta media por persona está por debajo de la media catalana. Mollet se prepara así para iniciar un nuevo periodo de renovación estratégica que hará de la ciudad un referente en sostenibilidad, innovación social y calidad urbana, pensando en el futuro del municipio y en sus barrios.