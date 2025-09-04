La Policía de Mollet detiene a cuatro personas por robar 600 kilos de cable telefónico y simular ser operarios

La Policía Municipal de Mollet del Vallès detuvo el miércoles por la tarde a cuatro personas acusadas de robar cable telefónico, provocar diversos daños y hacerse pasar por trabajadores de una empresa de telefonía.

Los hechos ocurrieron sobre las 18.00 horas, cuando una patrulla observó a cuatro supuestos operarios extrayendo cable de un registro subterráneo. Su actitud vigilante y el hecho de vestir ropa sin logotipos oficiales levantaron las sospechas de los agentes.

Los individuos disponían de todo el material para simular una intervención técnica: conos, vallas, chalecos reflectantes e incluso una furgoneta sin distintivos. Sin embargo, al ser identificados no pudieron acreditar ningún tipo de permiso y ofrecieron versiones contradictorias.

Tras inspeccionar la furgoneta, la Policía halló en su interior unos 600 kilos de cable de cobre ya cortado y diversas herramientas utilizadas presuntamente para cometer el robo y causar daños en la infraestructura.

Los cuatro detenidos han pasado este jueves a disposición judicial y esperan la celebración del juicio.