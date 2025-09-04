Sucesos
La Policía de Mollet detiene a cuatro personas por robar 600 kilos de cable telefónico y simular ser operarios
Los individuos disponían de todo el material para simular una intervención técnica: conos, vallas, chalecos reflectantes e incluso una furgoneta sin distintivos
El Govern culmina un total de 40 acciones para desarrollar una movilidad laboral más sostenible en el Vallès Oriental
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
La Policía Municipal de Mollet del Vallès detuvo el miércoles por la tarde a cuatro personas acusadas de robar cable telefónico, provocar diversos daños y hacerse pasar por trabajadores de una empresa de telefonía.
Los hechos ocurrieron sobre las 18.00 horas, cuando una patrulla observó a cuatro supuestos operarios extrayendo cable de un registro subterráneo. Su actitud vigilante y el hecho de vestir ropa sin logotipos oficiales levantaron las sospechas de los agentes.
Los individuos disponían de todo el material para simular una intervención técnica: conos, vallas, chalecos reflectantes e incluso una furgoneta sin distintivos. Sin embargo, al ser identificados no pudieron acreditar ningún tipo de permiso y ofrecieron versiones contradictorias.
Tras inspeccionar la furgoneta, la Policía halló en su interior unos 600 kilos de cable de cobre ya cortado y diversas herramientas utilizadas presuntamente para cometer el robo y causar daños en la infraestructura.
Los cuatro detenidos han pasado este jueves a disposición judicial y esperan la celebración del juicio.
- La familia catalana detrás del rescate y modernización de la Casa Batlló: 'Nos trataron de locos
- La Guardia Urbana paró las obras del Camp Nou al detectar trabajos no autorizados este domingo
- El municipio más pequeño de Barcelona mide menos de un kilómetro cuadrado
- Un festival inédito por Halloween ofrecerá 12 horas de fiesta para 25.000 personas en el Parc del Fòrum en Barcelona
- Aleix Pratdepàdua, director del Mirador Torre Glòries: 'Nuestra propuesta para ver Barcelona es insólita
- Les Franqueses, Terrassa y Ripollet, las urbes metropolitanas con mayor descenso de la criminalidad en el primer semestre de 2025
- Misterios bajo tierra en Glòries: canales, una estación fantasma y cuatro grandes salas enterradas
- El matrimonio holandés detrás del Moco, el museo privado revelación de Barcelona: 'Nos enamoramos