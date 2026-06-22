Violencia LGTBI
Paliza de diez jóvenes a un menor en un ataque homófobo en Mataró
Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación tras la denuncia del menor agredido de madrugada
Ocho años de cárcel por reventar un ojo a un hombre en un bar al grito de "maricón de mierda"
Condenado a pagar 14.000 euros un empresario por llamar "maricón" a un trabajador en la nómina
Los Mossos d'Esquadra investigan una agresión homófoba a un menor de edad cometida presuntamente por un grupo de unos diez jóvenes en Mataró.
Los hechos ocurrieron esta pasada madrugada, alrededor de las 02:15 horas, en la ronda Sant Oleguer. La víctima presentó una denuncia y se ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido. Según fuentes policiales, el ataque estaría relacionado con un posible motivo de homofobia.
El alcalde de David Bote expresó su apoyo y solidaridad con la víctima y su familia a través de un mensaje en la red social X. “Quiero condenar rotundamente la agresión homófoba que ha sufrido un menor en nuestra ciudad”, señaló, añadiendo que “en la ciudad no hay lugar para el odio, la intolerancia ni para ninguna agresión”.
Bote también afirmó que el consistorio seguirá “plantando cara a cualquier forma de LGTBI-fobia” y defendiendo una ciudad “donde todo el mundo pueda vivir con libertad y respeto”.
Por su parte, el colectivo Mataró LGTBIQA+ condenó los hechos en Instagram, calificándolos de “intolerables”. Además, advirtieron que, ante la proximidad de las fiestas populares, solicitarán una reunión urgente con las concejalías de Seguridad, Cultura e Igualdad del Ayuntamiento para garantizar que los espacios festivos y los trayectos de ida y vuelta sean seguros y libres de violencia.
- La empresa catalana tras el espectáculo de la Sagrada Família en la visita del Papa se encamina a un récord europeo de drones en un 'show' de Portugal
- Barcelona obliga a retirar los rótulos de una bodega histórica de la Barceloneta para cumplir la norma
- Albiol anuncia controles en el transporte público y las playas para Sant Joan: 'Quien venga a Badalona no podrá traer alcohol ni drogas
- Enrique Tomás protagoniza la primera apertura gastronómica en la Estación de Sants de Barcelona desde que se iniciaron sus obras
- El Govern trabaja en la conversión del cuartel de la Guardia Civil de Sabadell en dependencias del Hospital Parc Taulí para 4.000 personas
- La Sagrada Família pegada con Loctite: se han utilizado 24 toneladas de adhesivo
- Barcelona ejecutará 24 obras en sus calles este verano: cortarán la circulación hacia la Meridiana y durante diversas noches en la Ronda de Dalt
- El rincón de Cornellà que está ya en la historia del cine