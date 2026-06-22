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Violencia LGTBI

Paliza de diez jóvenes a un menor en un ataque homófobo en Mataró

Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación tras la denuncia del menor agredido de madrugada

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Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

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Los Mossos d'Esquadra investigan una agresión homófoba a un menor de edad cometida presuntamente por un grupo de unos diez jóvenes en Mataró.

Los hechos ocurrieron esta pasada madrugada, alrededor de las 02:15 horas, en la ronda Sant Oleguer. La víctima presentó una denuncia y se ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido. Según fuentes policiales, el ataque estaría relacionado con un posible motivo de homofobia.

El alcalde de David Bote expresó su apoyo y solidaridad con la víctima y su familia a través de un mensaje en la red social X. “Quiero condenar rotundamente la agresión homófoba que ha sufrido un menor en nuestra ciudad”, señaló, añadiendo que “en la ciudad no hay lugar para el odio, la intolerancia ni para ninguna agresión”.

Bote también afirmó que el consistorio seguirá “plantando cara a cualquier forma de LGTBI-fobia” y defendiendo una ciudad “donde todo el mundo pueda vivir con libertad y respeto”.

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Por su parte, el colectivo Mataró LGTBIQA+ condenó los hechos en Instagram, calificándolos de “intolerables”. Además, advirtieron que, ante la proximidad de las fiestas populares, solicitarán una reunión urgente con las concejalías de Seguridad, Cultura e Igualdad del Ayuntamiento para garantizar que los espacios festivos y los trayectos de ida y vuelta sean seguros y libres de violencia.

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