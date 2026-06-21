Sant Joan 2026 en Mataró: listado de verbenas y afectaciones al tráfico

Mataró está ya preparada para celebrar la verbena de Sant Joan, una de las festividades más esperadas del año, en la que se celebra el inicio del verano.

A fecha de hoy, hay una única hoguera autorizada, la de las fiestas de la calle de Sant Joan, que como cada año se instalará en Can Maitanquis. A las 19:30 horas se espera la llegada de la flama del Canigó. Hacia las 21:45 comenzará el 'sopar de Serenata' en la calle y, a continuación, la 'baixada de les Bruixes', los fuegos artificiales y el encendido de la hoguera. Ya a partir de la medianoche, empezará el 'ball de Serenata' con la Orquestra Duet de la Costa Brava, que culminará de madrugada, a las 2:30, hora en que empezará la sesión de pinchadiscos con Amab.

Además, el Ayuntamiento ha autorizado nueve verbenas en diferentes puntos de la ciudad, así como siete casetas y cuatro locales de venta de petardos. Más allá de la fiesta en la calle Sant Joan, también habrá verbena en Peramàs-Esmandies (en el cruce de la Ronda O'Donell y Antoni Comas); en Molins, en la plaza de Lluís Millet; en la calle Esteve Cortils (que implicará el corte del tráfico entre la calle de la Creu Roja y la de Joan Carles Panyó); en la calle de Joaquim Torres-Garcia (que quedará cortada al tráfico entre la ronda del Creu de la Pedra y la calle del Turó de Montgat), en el Passatge de la Fragata, en los Jardins de l'Antic Escorxador y en la calle Suècia. Además, aunque ya el día 28, también habrá verbena en la calle Sant Pere.

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El Ayuntamiento de Mataró ha anunciado que se activará un dispositivo preventivo sanitario en el frente marítimo. También se reforzará el servicio de Policía Local para reforzar la seguridad y el servicio de limpieza para que la ciudad recupere la normalidad el día después de la gran fiesta. Asimismo, la Policía Local reforzará su servicio durante la noche del 23 y la madrugada del 24.