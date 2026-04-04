Protestas
Polémica e indignación entre los vecinos de Mataró al sonar tres veces el himno de España en la procesión del Viernes Santo: "Es un símbolo político"
El presidente de la Comisión de Semana Santa argumenta que es una tradición adoptada de las procesiones andaluzas y que es "muy típico"
Se ha interpretado el himno de España hasta tres veces en la Procesión General de Mataró de este Viernes Santo. Concretamente, a la salida de tres pasos desde la Basílica de Santa Maria: Nuestra Señora de la Esperanza, Sant Sepulcre y Nuestra Señora de la Soledad.
El año pasado ya sonó una vez, pero este año han sido hasta tres. Un hecho que ha generado polémica. El presidente de la Comisión de Semana Santa, Diego Fernández, ha argumentado, en declaraciones a 'tvmataró', que es una tradición adoptada de las procesiones andaluzas y que "en ningún caso tiene una connotación política".
"Es cierto que puede llamar la atención, pero se trata de tradiciones que se heredan de Andalucía. Allí es muy típico ver un paso salir de un templo o una hermandad con el himno de España, que es la Marcha Real. Para nosotros una Virgen es la reina del cielo, por eso le tocamos la Marcha Real", ha añadido el presidente de la Comisión de Semana Santa.
Sin embargo, la población de Mataró no está de acuerdo con ese argumento y denuncian que "en una de las procesiones más antiguas de Catalunya" no debería de sonar el himno de España. También afirman que es un "símbolo político" y de "afirmación nacional" que no debería de estar presente en una festividad religiosa.
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