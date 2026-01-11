Los mejores restaurantes para comer en Mataró según 'Tripadvisor': "La comida es siempre exquisita"

Situada en un enclave privilegiado, entre montañas y el mar, y con zonas fértiles para el cultivo, Mataró posee una gastronomía privilegiada. Sus platos típicos suelen ser recetas marineras, en las que el pescado fresco y los mariscos son protagonistas indiscutibles.

A esto hay que añadir la importante presencia de verduras y hortalizas de temporada, cultivadas en los huertos locales, que aportan frescura y sabor a cada plato. Y como no podía ser de otra forma, esta rica gastronomía se muestra a la perfección en muchos de los mejores restaurantes para comer en Mataró.

Algunos de sus platos típicos son: sepia con guisantes y patatas, fideuá, suquet de peix o el arroz caldoso, además de postres como los 'panellets' o las ensaimadas.

A continuación te mostramos de las recomendaciones para comer en Mataró, según la opinión de los usuarios de la web de Tripadvisor:

Dos Cuiners, un restaurante con estrella Michelin en Mataró

Dos Cuiners / Google Photos

Reconocido por Guía Michelin durante cuatro años consecutivos (2021, 2022, 2023, 2024) su propuesta se centra en una carta de platos y raciones que permite degustar un mayor número de elaboraciones, está muy enfocada a compartir (recomiendan pedir 3 o 4 platos), siempre en la línea de una cocina actual, de base catalana y con detalles de fusión. "Cumplió con creces las expectativas", "Experiencia perfecta" o "la comida es siempre exquisita" son algunos de los comentarios que dejan los comensales.

En el Restaurante Dos Cuiners ofrecen un menú económico al mediodía, un interesante "pica pica" (mínimo dos personas) y un menú más gastronómico por las noches.

Sin duda, por todos sus reconocimientos, este restaurante ubicado en la Muralla de Sant Llorenç es una parada obligatoria en Mataró.

Muralla de Sant Llorenç, 18, Mataró

Il Colosseo Trattoria Italiana para probar el mejor italiano en Mataró

Il Colosseo Trattoria Italiana / restaurantecolosseo.es

De la mano del afamado cocinero italiano Emanuele Renzi, este restaurante situado en Esteve Albert 77, y elegido Traveller´s Choice 2023 por Tripadvisor, elabora con mucha pasión la recetas clasicas y autenticas de Roma como el Spaghetti alla Carbonara, Rigatoni alla Amatriciana, Penne all’Arrabbiata etc.

De su cocina podemos destacar sus pizzas artesanas estiradas a mano de masa fermentan mínimo 48 horas, con harina bio, con ingredientes italianos de calidad superior o su risotto cremoso preparados con el mejor arroz de calidad Carnaroli italiano.

Además, cuenta con una variada vinoteca donde ofrecen los mejores vinos italianos. Su cocina es apta, previo aviso, a celiacos, veganos y vegetarianos. Y ofrece servicio de almuerzos y cena de martes a domingo.

Esteve Albert, 77, Mataró

La Marineta, taberna gastronómica en Mataró

La Marineta / Google Photos

Recomendada en la Guía Repsol 2024, este restaurante situado en Carrer de Cuba, se caracteriza por una visión desenfadada y sin complejos de la gastronomía del Maresme.

Con materia prima de calidad y de la zona como base de su cocina, elabora platos exquisitos como arroces, guisos o salteados con toque personal de su chef, Pere Patuel. De entre sus platos, destaca los calamarcitos de Arenys con butifarra negra o el canelón de pollo de payés.

Al igual que en Dos Cuiners, sus platos están pensados para ser compartidos entre los comensales, ofrecidos por un servicio atento y cercano.

Cuba, 76, Mataró

Sangiovese, reconocido por la Guía Repsol

Sangiovese Mataró / sangioveserestaurant.com

Inaugurado en 1999 de la mano de la chef Pepi Sánchez y de Juan Arriaza, este restaurante situado en Muralla de Sant Llorenç, ofrece a sus comensales lo mejor de su cocina de autor de la mano de la afamada chef.

Reconocida por Guía Repsol o Guía Michelin, este restaurante con capacidad para 85 personas ofrece al cliente una amplia variedad en cuanto a menús se refiere. Diarios, degustación e incluso el llamado Menú Festival, donde se ofrecen varias tapas, platos y postres a cada comensal por menos de 70 euros.

También podrás disfrutar de algunos de sus platos de carta como el cordero lechal de Burgos con mini croquetas de queso de cabra, el filete de ternera a la Rossini o las vieiras salteadas con hinojo, langostinos, musgo de irlanda, jugo de carabineros y aire de plancton marino.

Muralla de Sant Llorenç, 32, Mataró

Sèsam Negre, un referente en cocina japonesa

Inaugurado en 2014, la propuesta innovadora de dos 'chefs', con una sorprendente fusión de gastonomía japonesa y la mediterránea, se ha consolidado en Mataró. En una búsqueda constante por nuevos sabores y texturas, este establecimiento aprovecha el pescado del Maresme como base de su particular sushi, con 'toppings' sorprendentes.

"Fue una extraordinaria experiencia, muy buena comida acompañada de un servicio que orienta al comensal durante todo el proceso", escribe uno de sus clientes en Tripadvisor. "Llevo viniendo a este restaurante casi desde que abrieron, el personal ha podido variar, pero la esencia nunca. Ya que sus dos pilares fundamentales (chefs) han seguido siempre al pie del cañón", recomienda otro.

Rambla 40, Mataró

Otros buenos restaurantes

El Pont de Pedra, excelente cocina tradicional

Un local acogedor que se caracteriza por comida casera y tradicional. Los comensales destacan la calidad de su menú y su económico precio tanto entre semana como el sábado y el domingo.

Además de la cálida atención de los camareros, los postres caseros y los pescados son algunas de los atractivos de este restaurante.

El Carreró, 43, Mataró

Lasal del Varador, pescado a pie de playa

Con vistas al mar, este local ofrece pescado de primera calidad y unos arroces que ya han encandilado a sus clientes.

No es fácil encontrar un chiringuito de playa que ofrezca cocina de calidad. Y por ello, sus comensales han situado a este restaurante como uno de los mejores de la ciudad.

Paseo Maritimo, 190, Mataró

Bar Casa Pepe, aires del sur en Catalunya

Bar Casa Pepe / casapepemataro.com

Es uno de los más reconocidos de la ciudad. Restaurante con aires del sur situado en Avinguda de Puig i Cadafalch que te ofrece las mejores tapas tradicionales.

Cuenta con una carta muy extensa y creativa que te recuerda a la de un bar de tapas tradicional andaluz.

Carne en salsa, solomillo al whisky, cazón en adobo o flamenquín cordobés son algunos de sus platos más singulares.

Su horario de apertura es de miércoles a domingo en turnos de almuerzo y cenas.