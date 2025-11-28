Mataró se prepara para vivir una Navidad con más luces que nunca, carrozas nuevas y nuevos personajes en la Cabalgata

Mataró se transforma en el epicentro de la ilusión navideña, ofreciendo una combinación perfecta de espectáculos, tradición, cultura y planes para toda la familia. Desde finales de noviembre, la capital del Maresme despliega una programación muy extensa y pensada para cautivar a grandes y pequeños de toda Catalunya.

El espíritu navideño arranca oficialmente el viernes 28 de noviembre con el encendido de las luces de Navidad en la Plaça de l'Ajuntament, coincidiendo además con el arranque de la campaña comercial del Black Friday. El Ayuntamiento de Mataró ha preparado un alumbrado espectacular, con 252.658 metros de luces y más de un millón de leds de bajo consumo, garantizando una ornamentación sostenible.

Este encendido contará con la mágica presencia de los personajes estelares Tempus, Tic-Tac y Polaris, esta última encargada de traer la luz de la Navidad a la ciudad, dándole una bienvenida de cuento. El evento está pensado para la máxima comodidad de las familias, contando también con un espacio reservado para personas con diversidad funcional y servicio de traducción en lenguaje de signos.

Una agenda de actividades pensada para toda la familia, con novedades increíbles para los más pequeños / Cedida

Además, cuatro estrellas de luz de grandes dimensiones se ubicarán en puntos estratégicos, como la Plaza de Santa Anna, la Plaza del Ajuntament, la Plaza de Santa Maria y la Plaza de España.

Como cada año, la Feria de Navidad volverá a llenar de magia la plaza de Santa Anna. Este año abrirá sus puertas el 28 de noviembre, coincidiendo con el encendido de luces, y estará abierta hasta el 23 de diciembre. Un total de 21 puestos repletos de artículos festivos te esperan en este espacio ideal para encontrar ese detalle que hace que la decoración navideña sea tan especial.

Una programación extensa y especial

El programa recupera atracciones entrañables y suma novedades emocionantes para alimentar la ilusión de los más pequeños. Vuelve a La Rambla el mágico Bosc del Tió, al que se podrá acceder a través de una de las grandes estrellas de luz instaladas para estas fiestas. En el bosque, además del Tió, habrá también el Árbol de los Deseos acompañado de un gran cofre donde los niños podrán dejar escritos sus deseos navideños. El Bosc del Tió podrá visitarse desde el 28 de noviembre hasta el 28 de diciembre.

Por otro lado, dado el éxito que tuvo el año pasado, vuelve el Video Mapping Navideño sobre la fachada de Can Serra-Museu de Mataró. Un evento que se podrá disfrutar los días 13 y 27 de diciembre. Un montaje audiovisual que transformará la Plaça de l'Ajuntament en un escenario de ensueño, en el que se presentaran los tres ayudantes de los Reyes Magos de Oriente, que les abren camino por mar, cielo y tierra, en una propuesta mágica y emotiva para todas las edades.

El gran Tió de Mataró está preparado para regalar a todos los niños estas fiestas. / Cedida

La agenda se completa con opciones para todos los gustos

El ocio familiar se amplía con mercados de artesanía y atracciones para los más pequeños. La ciudad también ofrece aventura y misterio, invitando a todo el que quiera a participar en un divertido Escape Room navideño para ayudar a Polaris a recuperar su luz los días 6 y 8 de diciembre.

Para los amantes de la cultura no hay mejor plan de puente que disfrutar el 7 de diciembre de tres sesiones de música bajo la luz de las velas en diferentes ubicaciones de la ciudad. Y, por si eso fuera poco, Mataró ofrece la excelencia de Els Pastorets en la Sala Cabanyes, declarados Patrimonio Cultural de la ciudad. A partir del 21 de diciembre, todo el que quiera podrá disfrutar de una obra de teatro típica de estas fiestas. Además, como gran novedad, del 29 de diciembre al 4 de enero, también estará el primer Circ de Nadal, un espectáculo exclusivo de payasos, equilibrios, aéreos y malabares creado para la ciudad.

El momento cumbre y el broche de oro llega con la noche más mágica para los niños: la Cabalgata de Reyes Magos del 5 de enero. Sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán por mar al Port de Mataró a las doce del mediodía. Por la tarde, la Cabalgata, que estrena la renovación de las carrozas históricas como el tren, el barco y el avión, recorrerá las calles en un gran espectáculo con más de 700 participantes, luz y música original. Además, antes de ese gran día, los niños podrán entregar sus cartas en los puntos móviles o en el Campament Reial en el Parc Central, abierto del 1 al 4 de enero.

Mataró se convierte estas fiestas en un lugar lleno de actividades navideñas para todas las edades. La variedad y calidad de su programación garantizan el disfrute de todos y un encuentro que promete hace vibrar hasta el último rincón de la ciudad. Para estar al día de todas las actividades, localizaciones y horarios de cada actividad, la programación está disponible en las páginas web oficiales de la ciudad: www.visitmataro.cat, www.mataro.cat y www.culturamataro.cat Toda la información y las novedades diarias también se encuentran disponibles en las redes sociales del Ayuntamiento. Mataró abre sus puertas para compartir la alegría de la Navidad y regalar momentos de luz en estas fiestas.