Meteocat estrena una nueva estación meteorológica en Mataró

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha inaugurado este miércoles una nueva estación meteorológica (EMA) en Mataró. Ubicada en el parque Rafael Alberti, la estación es de "especial interés" porque la comarca del Maresme tiene un clima muy condicionado por la orografía y con situaciones de precipitaciones muy destacadas, en particular durante el otoño, ha explicado Sarai Sarroca, directora del Servei Meteorològic de Catalunya, durante el acto de inauguración.

Con esta, la comarca pasa a tener cuatro estaciones de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA): Cabrils, Dosrius-PN Montnegre Corredor, Malgrat de Mar i Mataró. "En total, esta es la tercera estación que inauguramos desde el inicio del año y suma 189 estaciones automáticas en el resto de Catalunya, cosa que nos permite mejorar mucho la cobertura", ha apuntado por su parte Roger Vendrell, jefe de Sistemes d’Observació Meteorològica

Durante la inauguración, también han participado el jefe de Estacions i Observacions Meteorològiques, Jordi Cateura, i la Sra. Núria Moreno Romero, regidora delegada de Mataró Segura del Ayuntamiento de Mataró. Moreno ha celebrado la instalación de la nueva EMA asegurando que con ella, "se podrá mejorar la gestión de los riesgos, ya que proporcionaría datos precisos en tiempo real sobre las condiciones meteorológicas que nos permitirán anticiparnos a fenómenos como lluvias abundantes o grandes tormentas".