"Un sitio mágico": la pastelería de Mataró con mejores reseñas en Google

Alba Zaplana
La pastelería Uñó de Mataró es un sitio de visita imprescindible para los golosos de la ciudad. Las reseñas en Google así lo demuestran, con la calificación más alta basada en un gran número de comentarios. Ubicada en el 84-86 de la calle de la Riera, en el centro de la ciudad, la pastelería abrió sus puertas en 1967. Gracias a su larga trayectoria, Uñó se ha convertido en uno de los negocios más emblemáticos de la capital del Maresme.
La pastelería recibió, en la edición de 2021 de la Mostra Internacional de Pastisseria de Sant Vicenç dels Horts, la distinción de la Fava d’Or de Cacau al dulce singular. Este galardón la ha posicionado en el top 50 de las mejores pastelerías de Catalunya.
De dulces singulares, en Uñó saben mucho. Un ejemplo de ello es el croissant de mascarpone con glaseado de café o la mousse de chocolate con leche, mango y neula que sirven. Por otra parte, una usuaria de Google destaca la sobresaliente tartaleta de fresas que “está para chuparse los dedos” ya que es “fresca”, y está hecha con “crema pastelera suave y galleta crujiente”.
Además, otros comentarios en Google remarcan del lugar su cálida atención al cliente. Como comenta una clienta del establecimiento, “el servicio es de lo mejor de Mataró”. Opinión que comparte con otro usuario, que dice: “Lo recomiendo pues es un sitio mágico, por su elaboración artesana y la calidad de todos sus productos. Hay que añadir su increíble servicio y atención”.
Turrones de autor "según las nuevas tendencias"
De entre todos los dulces que Uñó ofrece, losTorrons d’Autor se llevan la palma para los parroquianos. Variados en forma y sabor, se elaboran en colaboración con un artista de la ciudad. Así, dicho artista crea una obra que desde la pastelería transforman en chocolate, “con un relleno preparado según las nuevas tendencias gastronómicas”, de acuerdo con lo que explican en su página web.
Uno de los últimos turrones de autor que Uñó creó (2021) fue en colaboración con Lluís Roca: el turrón de “Avellanas con ‘vidrio’ de naranja”, hecho con praliné de avellanas, pasta de cacao y láminas de azúcar de caramelo de naranja
