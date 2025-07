Así fue la manifestación ultra de Mataró a la que asistió el detenido por llamar a "una cacería" de magrebíes en Torre Pacheco

El lema de la pancarta que encabezaba la manifestación era 'Basta de miedo en nuestras calles' y los convocantes oficiales, la 'Plataforma Veïnal per la Seguretat de Mataró'; pero antes de que la concentración del pasado 6 de mayo en el barrio de Cerdanyola de Mataró arrancase, ya se pudo comprobar que un grupo de ultras vestidos con estética neonazi protagonizaría la marcha. Eran integrantes del colectivo 'Deport Them Now', los Mossos d'Esquadra les identificaron ―y requisaron una navaja― y, entre ellos, se encontraba C.L.F., el detenido este martes por la Guardia Civil en la capital del Maresme acusado de un delito de incitación al odio por alentar a "una cacería" de magrebíes en la localidad murciana de Torre Pacheco.

Que la entidad convocante, 'Plataforma Veïnal per la Seguretat Mataró', no solo no tuviese predicamento alguno en la ciudad sino que fuese creada 'ad hoc' para la manifestación, tal como declararon fuentes conocedoras a este medio, puso en alerta a las fuerzas del orden. Asimismo, que el recorrido escogido fuese subir la calle Rosselló dio cuenta del enfrentamiento que se pretendía buscar. Angosta y empinada, el tejido comercial de esta vía ilustra la presencia en el barrio de Cerdanyola de un alto número de personas migrantes entre sus vecinos. No en vano, el canal de Telegram del detenido recomendaba a los manifestantes "asistir con gas pimienta" para atacar a los inmigrantes y achacarles el problema de la inseguridad, una indicación que también se dio, por ejemplo, en una convocatoria posterior de una patrulla vecinal en L'Hospitalet, el 27 de junio, informan E.Colell y J.J. Fernández.

La comitiva, encabezada por los concejales de Vox en la capital del Maresme, remontó así la calle profiriendo gritos de "esto no es Marruecos, esto es España". Metros más atrás, el colectivo Deport Them Now, cuyos grupos de Telegram han sido cerrados por la Guardia Civil, sostenía una pancarta en la que se leía el lema 'Reemigration', y lanzaba soflamas referidas a la deportación masiva de personas migradas. De los balcones y los comercios de las plantas bajas asomaban los vecinos, que presenciaban con cara de estupor la marcha. Más allá de la violencia verbal ejercida contra los vecinos extranjeros y sus hijos, no hubo incidentes.

El alcalde de Mataró, David Bote (PSC), se ha referido este miércoles a la detención del ultra que asistió a la manifestación ―hecho que adelantó eldiario.es y ha podido comprobar EL PERIÓDICO―, y ha criticado que se "genere más odio y confrontación por un interés estrictamente partidista y netamente egoísta en cuanto a sus intereses políticos", en una referencia al apoyo que Vox mostró a Deport Them Now.

Manifestantes tras la pancarta en que se lee 'Reemigration' durante una manifestación "contra la inseguridad" en Mataró / Anna Mas

Al llegar al final del recorrido, en la plaza de la Illa Cristina, la concejala Mónica Lora (Vox) realizó un discurso en que relacionaba la inseguridad con la inmigración. Cuando finalizó, tomó la palabra el colectivo ultra, que aseguró no tener nada que ver con Vox, aunque les mostró su apoyo. No faltaron los saludos fascistas, brazo en alto, ni los gritos de 'arriba España'.

Sin embargo, el final de la concentración fue abrupto. Una gran tromba de agua interrumpió el discurso ultra, y los manifestantes se empezaron a dispersar, bajo el ojo atento de los agentes de los Mossos d'Esquadra y la Policia Local.