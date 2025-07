La juez de Mataró suspende el desalojo de Can Fugarolas

Los colectivos que dan uso al recinto de Can Fugarolas en Mataró han ganado una importante batalla en el proceso judicial que dirime si la Sareb, propietaria del terreno y la nave, puede recuperar y vender la parcela. La juez comunicó este lunes que suspende el desalojo solicitado por la Sareb, lo que la Federació Can Fugarolas (plataforma que aúna a una cincuenta de entidades) describe como "buenísimas noticias", que les permiten "ganar tiempo para presionar y, sobre todo, construir una estrategia de futuro".

La federación se congratula de que la decisión "no tiene posibilidad de recurso y, por lo tanto, si la Sareb quiere volver a pedir un lanzamiento tendrá que cambiar a un procedimiento ordinario que, en este caso, sí que tendría recurso". Pese a que lo que pedía la Sareb era la nulidad del contrato de 'masovería' urbana que los colectivos firmaron en 2016 (y que tiene vigencia hasta el año que viene), el juzgado no ha fallado sobre este extremo, sino que ha decidido que el proceso judicial sea ordinario, o en palabras de la propia Federació Can Fugarolas, el juzgado "considera que el procedimiento no es el que toca".

La vista oral que ha precedido a la decisión judicial tuvo lugar el pasado jueves, en una jornada en que los colectivos que dan uso al espacio se concentraron a las puertas del juzgado para protestar por el proceso judicial y mostrar a la ciudadanía las actividades sociales y culturales que llevan a cabo en el antiguo recinto fabril, por el cual trasladaron una oferta de compra a la Sareb por algo más de un millón de euros. Propuesta que fue rechazada por parte del 'banco malo'.

A partir de ahora, y con la mirada puesta en el horizonte del año 2026 (cuando el contrato que permite a los colectivos hacer uso del espacio caduque), la Federació pide al Ayuntamiento, y al conjunto de actores políticos "que estén a la altura, dejen de mirar hacia otro lado, y que movilicen los recursos y procesos necesarios para evitar la desaparición de Can Fugarolas".

En declaraciones a la radio pública municipal, el sexto teniente de Alcaldía, Xesco Gomar, ha recordado que aunque la ocupación de la nave por parte de los colectivos es privada aunque tiene una vocación pública, y, en este sentido, ha señalado que el Ayuntamiento "no puede estar pagando sistemáticamente unas inversiones determinadas para un colectivo", aunque haga "una actividad de retorno social a la ciudadanía". "Los recursos no son infinitos y el ayuntamiento, en la persona del concejal Morales, está intermediando con los colectivos", ha señalado Gomar.