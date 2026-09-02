Dos detenidos tras un tiroteo de madrugada en L'Hospitalet

Nuevo tiroteo registrado en Catalunya. Este miércoles, los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres por su presunta relación con varios disparos con arma de fuego que se han producido de madrugada L'Hospitalet de Llobregat, según ha avanzado 'El Caso' y han confirmado a la agencia ACN fuentes policiales.

La policía recibió un aviso poco antes de la una de la madrugada de este miércoles por unas presuntas detonaciones en la calle Sant Carles, cerca del límite con Esplugues de Llobregat. Al llegar al lugar, los agentes no encontraron a nadie, pero sí comprobaron que había un impacto de arma de fuego en la fachada de un edificio.

Posteriormente, los Mossos interceptaron un vehículo en la ronda de Dalt, en sentido Besòs, con dos ocupantes que fueron detenidos por su presunta implicación en los hechos.

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Los Mossos han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. No constan heridos y tampoco se ha encontrado ningún arma.