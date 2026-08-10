Tiroteo en L’Hospitalet: un hombre dispara al aire en plena calle durante una discusión

Un hombre protagonizó este domingo por la tarde un tiroteo en plena calle de L’Hospitalet de Llobregat al exhibir un arma de fuego y efectuar varios disparos al aire mientras discutía con una mujer, según han confirmado fuentes de los Mossos d'Esquadra a este diario.

El incidente ocurrió a las 19:33 horas, a plena luz del día, en la calle del Molí. Varios vecinos presenciaron la escena y alertaron al teléfono 112 mientras se estaba produciendo.

Mapa de la ubicación en Carrer del Molí, Barcelona.

Cuando llegaron los primeros agentes de los Mossos d’Esquadra, los dos implicados entraron corriendo en un edificio. Posteriormente, agentes de la ARRO inspeccionaron el inmueble y localizaron al presunto autor de los disparos en el interior de un local, donde fue identificado, según han informado las mismas fuentes.

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Los policías encontraron en la calle seis casquillos del calibre 22. Los Mossos d’Esquadra han confirmado que no consta ningún herido ni daños materiales como consecuencia del suceso. Tampoco consta ninguna detención.