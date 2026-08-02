La Guàrdia Urbana de L'Hospitalet requisa casi 500 patinetes eléctricos en los siete primeros meses del año

La Guàrdia Urbana de L'Hospitalet continúa intensificando los controles sobre los patinetes eléctricos. En lo que va de año, hasta finales de juliol, se han requisado hasta 477 patinetes. Esto representa, según la policía local del municipio, 137 más que en todo 2025. Cerca de un 40% más en solo siete meses. A través del dispositivo Nimbus, y en colaboración con los Mossos d'Esquadra, L'Hospitalet busca "garantizar una movilidad más segura y prevenir la delincuencia".

El motivo detrás de estos controles es que "en numerosas ocasiones, los patinetes eléctricos son utilizados para facilitar la comisión de robos, especialmente tirones y huidas rápidas tras los hechos", explican desde la policía local. Además, señalan que este operativo "permite detectar estos casos", pero también "retirar de la vía pública aquellos vehículos que incumplen la normativa o representan un riesgo para la seguridad de todos".

En este sentido, desde el cuerpo recuerdan que "es obligatorio disponer del seguro de responsabilidad civil", que no esta permitido "manipular el vehículo para aumentar sus prestaciones" y que es imprescindible "respetar la velocidad máxima permitida de 25 km/h". También recuerdan que "los usuarios deben circular respetando las normas de tráfico" y que únicamente se puede circular por "los espacios autorizados", sin utilizar el teléfono móvil ni llevar auriculares mientras conducen. Asimismo, está prohibido conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

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Los patinetes intervenidos por incumplimientos graves de la normativa, por haber sido manipulados o por carecer del seguro de responsabilidad civil obligatorio son trasladados al depósito municipal, donde permanecen hasta que sus titulares regularizan su situación.