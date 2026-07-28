Baja la persiana la emblemática Xurreria l'Àvia de L'Hospitalet de Llobregat: fin a tres décadas de historia

En el passatge Blanchart de L'Hospitalet de Llobregat (Baix Llobregat, Barcelona) desaparece uno de los comercios locales más reconocidos del municipio después de tres décadas de actividad: la popular Xurreria L'Àvia.

Tras una larga trayectoria marcada por los desayunos familiares, los churros con chocolate y las colas de vecinos los fines de semana cierra definitivamente sus puertas.

Xurreria L'Àvia se despide

El local se despide de sus clientes por la jubilación de los propietarios, Juan Carlos y Manolo, lo que ha despertado la nostalgia de sus clientes, tanto de los que seguían yendo a diario como de los que eran habituales hace años, pero que aún guardan un gran recuerdo.

Juan Carlos y Manolo han dirigido el negocio desde el 1 de junio de 1996 y hasta este mes de julio de 2026, aunque uno de los socios ya se jubiló hace unos años y Juan Carlos continuó al frente junto a su hija Andrea hasta el cierre definitivo, según el mensaje de uno de los clientes publicado en el medio local 'Tot L'Hospitalet'.

"Espero que la vida os vaya muy bien"

En el homenaje publicado por el vecino Manuel Roldán ha recordado grandes momentos en la churrería como "los desayunos con los abuelos, los amaneceres después de las fiestas esos churros con chocolate, esas colas a la hora de hacer el vermut para comprar las patatas fritas y esas cortezas inigualables".

También ha dejado un mensaje de agradecimiento a los propietarios: "Solo espero que la vida os vaya muy bien, agradecido por las horas de servicio que nos habéis dado".

Un referente para todos los vecinos

Con la despedida de la popular Xurreria L'Àvia, se pone fin a un magnífico local con muy buena calidad en sus productos y que se trataba de un referente para todos los vecinos.

Igualmente, deja un gran recuerdo entre diferentes generaciones que crecieron comiendo sus icónicos churros con chocolate.