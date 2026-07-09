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Un incendio obliga a evacuar a 40 personas de un edificio en obras de L'Hospitalet esta madrugada

El fuego se declaró en un edificio en construcción de la calle Aprestadora

Directo | Última hora de los incendios en Catalunya

Catalunya ya suma más de 150 incendios en lo que va de verano; la segunda cifra más alta desde 2010

Un bombero trabaja en el interior del edificio en construcción tras la extinción del incendio ocurrido de madrugada en la calle Aprestadora de L'Hospitalet de Llobregat.

Un bombero trabaja en el interior del edificio en construcción tras la extinción del incendio ocurrido de madrugada en la calle Aprestadora de L'Hospitalet de Llobregat. / Bombers

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Un incendio declarado este jueves de madrugada en un edificio en construcción de L'Hospitalet de Llobregat ha obligado a evacuar a unas 40 personas que se encontraban en el interior. El fuego se ha producido en un inmueble en obras situado en la calle Aprestadora, entre los barrios de Santa Eulàlia y el Gornal.

Los Bombers de la Generalitat recibieron el aviso a las 3.48 horas y se desplazaron hasta el lugar con siete dotaciones, con el apoyo también de los Bombers de Barcelona. El incendio quedó extinguido tras la intervención de los equipos de emergencia.

Según han informado los Bombers, en el interior del edificio había acumulaciones de material y basura. En una imagen difundida por el cuerpo puede verse el espacio completamente ennegrecido y cubierto de restos calcinados tras el incendio.

Mapa de la ubicación del incendio.

Por su parte, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) atendió a diez personas, todas con afectaciones de carácter leve. Cinco fueron dadas de alta en el mismo lugar, mientras que las otras cinco fueron trasladadas a los CUAP Pura Fernández y Cornellà. Para atender la emergencia se activaron nueve ambulancias.

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Por ahora, no se han comunicado cuáles han sido las causas del incendio.

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