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Detenido en L'Hospitalet de Llobregat un miembro de una banda de ladrones que cometió 24 asaltos a comercios

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional afirman que el grupo, formado por tres personas, actuaba de manera coordinada en establecimientos de Catalunya, Zaragoza y la zona de Levante

Detenido en L'Hospitalet un ladrón que usaba un patinete eléctrico para robar cadenas de oro a mujeres de edad avanzada

Los Mossos en L'Hospitalet

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Germán González

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Barcelona
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Una operación conjunta entre Mossos d’Esquadra y de Policía Nacional permitió detener a un presunto integrante de un grupo criminal itinerante especializado en robos con fuerza y hurtos en establecimientos comerciales. Al investigado se le atribuyen al menos 24 delitos contra el patrimonio en pocos meses.

La organización estaba integrada por tres individuos que actuaban de manera coordinada. Tras realizar una vigilancia previa del establecimiento, centraban su atención en las líneas de caja y, una vez detectaban la existencia de dinero en efectivo, accedían rápidamente a ellas, llegando a forzar o arrancar las cajas de seguridad para sustraer la recaudación antes de abandonar el lugar.

En otras ocasiones, los autores utilizaban la técnica de la distracción. Mientras uno de ellos entretenía a la persona encargada de la caja, otro aprovechaba su habilidad para sustraer el dinero sin ser detectado.

Los hechos delictivos fueron cometidos en diferentes establecimientos comerciales de Catalunya, Zaragoza y la zona de Levante. En la capital aragonesa, el grupo perpetró dos robos con fuerza el pasado 2 de mayo y abandonó inmediatamente la ciudad con el objetivo de dificultar su localización por parte de la policía.

A partir de la información obtenida en los asaltos, los agentes establecieron un dispositivo y detuvieron a uno de los sospechosos en L'Hospitalet. En el registro de su vivienda se encontraron diversas herramientas utilizadas presuntamente para cometer los robos.

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El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de L'Hospitalet de Llobregat, que ordenó su ingreso en prisión provisional. La investigación continúa abierta y dos personas más han sido identificadas.

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