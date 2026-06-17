Sucesos
Una explosión de gas sacude un edificio de L'Hospitalet de madrugada y moviliza a los servicios de emergencia
La deflagración se ha producido en una vivienda de la avenida Severo Ochoa
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Una deflagración de gas registrada durante la pasada medianoche en el interior de una vivienda de L'Hospitalet de Llobregat ha obligado a movilizar a los servicios de emergencia.
Según han informado los Bombers de la Generalitat, el aviso se recibió a las 00.24 horas de este miércoles. Hasta el lugar se desplazaron cuatro dotaciones de bomberos y efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
La vivienda afectada se encuentra en la avenida Severo Ochoa, en el barrio de Pubilla Cases del municipio barcelonés.
A su llegada, los bomberos procedieron a ventilar e inspeccionar el edificio y comprobaron que un tabique había cedido a consecuencia de la explosión. No obstante, no se han detectado afectaciones graves en la estructura del inmueble.
Por su parte, el personal sanitario del SEM atendió a cuatro personas, aunque por el momento no han trascendido más detalles sobre su estado.
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