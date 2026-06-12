Un proyecto solidario educativo para Barcelona y L'Hospitalet, reconocido por BBVA AM con una donación de 32.000 euros

BBVA Asset Management ha hecho pública la lista de los ganadores de la octava Convocatoria Solidaria BBVA Futuro, una iniciativa que tiene como objetivo apoyar proyectos sociales y medioambientales que generan un impacto positivo en la sociedad.

Cuatro entidades catalanas recibirán el apoyo de BBVA Asset Management, gestora de activos de BBVA, dentro de la octava Convocatoria Solidaria BBVA Futuro. Los proyectos premiados suman 168.000 euros y se centran en la atención a personas con discapacidad física o neurológica, la investigación contra el cáncer colorrectal, el refuerzo educativo de menores en situación de vulnerabilidad y la prevención de incendios a través de la gestión sostenible del territorio. Con esta iniciativa, BBVA impulsa su vinculación con Catalunya y su compromiso con el desarrollo del tejido económico y social, acompañando a familias, empresas e instituciones en sus retos y oportunidades.

La Associació NARINAN Projecte Social Familiar ha sido reconocida con 32.000 euros por su proyecto "Refuerzo educativo integral para la igualdad de oportunidades". Se prevé que beneficiará directamente a más de 300 alumnos de primaria en riesgo social, con la colaboración de 140 voluntarios. La iniciativa se dirige a alumnado de primaria en situación de vulnerabilidad social y se desarrollará en Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat, así como en Castellterçol y`Castellcir.

El programa combina refuerzo escolar en grupos reducidos y estables, logopedia, talleres de lectura, educación emocional a través del teatro y coordinación con familias y centros educativos para prevenir el fracaso escolar.

Desde 2018, Catalunya ha recibido cerca de un millón de euros a través de la Convocatoria Solidaria BBVA Futuro. En esta edición, las iniciativas reconocidas tendrán impacto en Lleida, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Castellterçol, Castellcir y Lladó, con proyectos que abordan necesidades sociales muy diferentes pero conectadas por un mismo objetivo, mejorar la vida de las personas y proteger el entorno.

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En esta edición, ha premiado 25 iniciativas solidarias que recibirán entre 32.000 y 72.000 euros, sumando en total una donación de un millón de euros. Este año, la gestora de activos de BBVA ha priorizado los proyectos medioambientales vinculados a la restauración, reforestación y prevención de incendios forestales, como ha detallado en un comunicado.