La Policía Nacional y la Guardia Urbana de L'Hospitalet organizan una carrera solidaria en beneficio de enfermos con parálisis cerebral

El próximo 21 de junio L'Hospitalet de Llobregat será escenario de una carrera solidaria para recaudar fondos para la investigación de la parálisis cerebral. Este lunes se ha presentado este evento deportivo y social que organiza la Policía Nacional y la Guardia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat. En concreto, habrá una modalidad inclusiva e infantil de un kilómetro y otra absoluta de 5,5 kilómetros. La salida y la llegada está previsto que sea al lado del campo de fútbol municipal de L'Hospitalet centre.

Se trata de la primera carrera solidaria en Catalunya dentro de los actos solidarios que organiza el Cuerpo Nacional de Policía cada año con fines sociales para conseguir apoyar causas de personas con necesidades especiales. En esta ocasión se ha contado con la participación en el evento del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat y la Guardia Urbana de esta localidad.

El dinero recaudado irá para la fundación No Somos Visibles, una entidad sin ánimo de lucro que promueve la participación de personas con discapacidades físicas severas en el entorno social y su desarrollo personal. En el acto de presentación, han intervenido el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, el jefe Superior de Policía Nacional en Catalunya, Manuel Rodríguez Jiménez, el alcalde de Hospitalet de Llobregat, David Quirós, la directora de No Somos Visibles, Alicia Grúas; la Inspectora jefe del operativo de extranjeros y directora de la Cursa, Ester Jiménez, y el director de negocio retail en Catalunya y Baleares del Banco Santander, José María Toldrá Martínez, entre otras personalidades.

Prieto ha señalado que "la policía corre tras los delincuentes pero en esta ocasión la gente correrá juntos para ganar la batalla de la inclusión, cada uno dentro de sus capacidades". Por su parte Quirós ha remarcado que es la primera carrera de estas características que se hace en Catalunya desde que en 2017 la Policía Nacional puso en marcha esta iniciativa solidaria, aunque espera que "podamos repetirla otros años por todo el territorio".

Presentación en L'Hospitalet de esta carrera solidaria / delegación del Gobierno

Alicia Grúas ha agradecido la organización de esta carrera que "debe demostrar que nadie debería ser invisible" mientras que el Inspector jefe de la Guardia Urbana de L'Hospitalet, Sergio Fortea, ha remarcado que trabajan a diario con la Policía Nacional para "afrontar retos de seguridad que tiene la ciudad" y que además tienen "la voluntad compartida de un servicio a la ciudadanía", de lo que es ejemplo la carrera solidaria.

El jefe Superior de Policía Nacional en Catalunya, Manuel Rodríguez Jiménez, ha destacado que "este evento es un orgullo por que es una cita con la convivencia, la superación y la empatía de las personas que más nos necesitan". Ha recordado que estos eventos deportivos y solidarios se celebran desde 2017, bajo la denominación Ruta 091, organizados por la Policía Nacional en diferentes localidades españolas siempre con el patrocinio del Banco Santander y Mupol.

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Así, el año pasado se hicieron actos en 45 ciudades con 42.000 asistentes y este año se han previsto en 47 localidades, una de ellas será L'Hospitalet de Llobregat con esta carrera por dento de un espacio urbano en beneficio de "las personas que necesitan algo más de nuestro apoyo", como ha remarcado el jefe superior de Policía en Catalunya. Aprovechando el evento también colocarán una carpa en la que expondrán los medios policiales que tiene el cuerpo así como actividades para los más pequeños. Todo pensado para pasar una gran jornada lúdica, deportiva y solidaria.