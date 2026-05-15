La mitad de los robos violentos de L'Hospitalet de Llobregat se cometen en patinete

Los Mossos d'Esquadra han desplegado este jueves por la tarde un dispositivo especial Kanpai contra la multirreicidencia en L'Hospitalet de Llobregat pero ampliado para detectar ladrones violentos principalmente los que usan un vehículo de movilidad personal para asaltar a sus víctimas. Este es uno de los delitos que ha hecho incrementar la criminalidad en esta ciudad en el último año, lo que ha generado más alarma en la ciudadana. Por eso tanto el ayuntamiento de la localidad y el Departament d'Interior preparan un plan de choque, como anunció la consellera Núria Parlon, durante la Junta de Seguridad de L'Hospitalet de Llobregat.

Según han explicado los Mossos la mitad de los robos con violencia que se cometen en las calles de este municipio lo hacen personas que van en patinete, aunque también se empieza a ver alguno que utiliza bicicletas de alquiler. Los sospechosos aprovechan que la víctima está distraída por la calle para arrancarle el teléfono móvil, el objeto más buscado, de las manos, aunque también hay quien se lleva joyas. La policía remarca que se trata de grupos cada vez más organizados y con gente muy joven.

En las últimas semanas, los Mossos han detectado un repunte de estos robos en barrios como Collblanc y Santa Eulàlia además de las cercanías de la plaza Europa. En este último punto han actuado agentes de paisano buscando menores que acostumbran a robar en patinete o bici alquilada. Según fuentes policiales suelen ir en grupo y aprovechan que van en estos vehículos para actuar e irse corriendo. Además, la policía ha detectado que se trata de gente muy joven y cada vez hay más menores. Hace unos días pararon a un grupo de entre 11 y 13 años que son inimputables.

Desde la comisaría de L'Hospitalet de Llobregat de Mossos se remarca que estos sospechosos están muy organizados, tienen un amplio radio de actuación y, en algunos casos, cometen un robo y van a su casa a cambiarse de ropa antes de ir a por otra víctima. Además, en un registro se encontró a algunos de estos menores gas pimienta y una táser que podrían haber usado para amenazar a otras personas.

Los Mossos durante un dispositivo en L'Hospitalet de Llobregat / El Periódico

Una de las formas de acabar con estos ladrones era parar a estos ladrones en patinete si iban muy rápido o para comprobar si llevaba el seguro obligatorio. De acuerdo con la Guardia Urbana de L'Hospitalet en estos casos se requisaba. En el dispositivo de este jueves se detectó a uno que iba a 115 km/h.

Plan específico

Dentro de la actuación policial se establecieron controles a la salida del metro, en calles peatonales, parques y zonas comerciales, para detectar a posibles sospechosos. Los agentes los paraban y registraban para determinar si llevaban armas blancas o drogas, así como algún elemento que pudiese hacer sospechar de que estaban detrás de algunos de estos robos. Varias patrullas de agentes uniformados de Seguridad Ciudadana, y de paisano, como los fura, han estado patrullando por los puntos en los que se han registrado más incidentes en los últimos días.

En este dispositivo han participado por primera vez agentes de la ARTU, la unidad de Mossos que vigila el metro y el transporte público o el grupo de motoristas, llamados Guilles, que habitualmente operan en Barcelona. Por eso, este Kanpai se puede considerar como la antesala del plan de choque anunciado por la consellera de Interior Núria Parlon ante el incremento de delitos un 10% en L'Hospitalet de Llobregat y que se presentará en unas semanas.

También han actuado agentes de Orden Público, como la Arro, así como efectivos de Guardia Urbana de L'Hospitalet y de Policía Nacional, que ha controlado posibles irregularidades en materia de extranjería de las personas que paraban.

Más detenciones

Los Mossos de L'Hospitalet de Llobregat también han remarcado que cada vez tienen más denuncias y más detenidos. Además, han destacado que en los últimos meses se han registrado incidentes muy violentos en la ciudad, con uso de armas blancas y de fuego, como peleas o tiroteos.

En este sentido, algunos grupos de la zona de La Florida suelen esconder las navajas y el hachís en las ruedas de coches aparcados cuando llega la policía mientras que otros suelen ir con papel de aluminio encima para que cuando roban un teléfono móvil envolverlo y así no dar señal.

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En el dispositivo de este jueves se ha detenido a algunas personas por tener una orden de busca y captura en vigor y se identificaron a varias decenas como sospechosos.