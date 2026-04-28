Los 2 puentes festivos en L'Hospitalet antes de verano y un superpuente para quienes puedan cogerse días

Con la Semana Santa casi olvidada, muchos trabajadores ya esperan con ansias tener algún día festivo entre semana mientras esperan la llegada de las vacaciones de verano. Afortunadamente, el calendario laboral de 2026 de Catalunya aún marca dos jornadas no laborables y otra más de carácter local en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), que también se celebra en Barcelona y otras localidades catalanas.

Estos puentes festivos harán la espera hasta las vacaciones más fácil, aún más si se pueden sumar unos días libres a la jornada festiva. Además, si esos festivos coinciden con un buen clima, se podría hablar de un puente de verano previo a la llegada de la estación.

Festivo dentro de pocos días

Para el primero de estos festivos no hay que esperar mucho, pues llega la próxima semana.

El primer día del próximo mes, el viernes 1 de mayo, es festivo en toda España: se celebra el Día del Trabajador.

En consecuencia, muchos podrán disfrutar de un fin de semana largo. O, incluso, los que pidan como día libre el jueves 30 de abril o el lunes 4 de mayo (festivo de libre disposición en muchos colegios e institutos de L'Hospitalet de Llobregat) podrán irse de puente.

El 1 de mayo conmemora los logros del movimiento obrero y los derechos laborales. Su origen se remonta a lo ocurrido en Estados Unidos a partir de una huelga sindicalista en Chicago (Illinois) en 1886.

Fiesta local en L'Hospitalet

El siguiente festivo en L'Hospitalet llegará semanas después del Día del Trabajador, el lunes 25 de mayo.

Aunque es un día no laborable de carácter local, hay otras localidades catalanas que pueden disfrutar de este festivo. Por lo tanto, quienes hagan vida escolar o laboral fuera de L'Hospitalet han de consultar si tienen el día libre a través del buscador online de fiestas generales y locales que proporciona la Generalitat de Catalunya.

Esa jornada se celebra la Segunda Pascua, una festividad de fecha variable porque siempre cae 50 días después del Domingo de Resurrección. La efeméride tiene lugar el lunes posterior al Domingo de Pentecostés, una fiesta de carácter religioso que conmemora el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles.

Posible superpuente

Tras el 25 de mayo ya no quedarán festivos durante el mes y para el siguiente día libre entre semana en L'Hospitalet, hay que esperar hasta Sant Joan, el 24 de junio.

Pero para algunos trabajadores la espera merecerá mucho la pena, porque este año la festividad de Sant Joan cae en miércoles, y quienes puedan solicitar días libres podrían organizarse para tener un superpuente de cinco días de fiesta. Eligiendo el lunes 22 y el martes 23 de junio, o el jueves 25 y viernes 26 de junio, se sumarían el día 24 no laborable y el fin de semana.

Sant Joan conmemora el nacimiento de San Juan Bautista y coincide aproximadamente con el solsticio de verano, que marca el día más largo y la noche más corta.