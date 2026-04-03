L'Hospitalet se rinde a la multitudinaria procesión de Viernes Santo de la Cofradía del 15+1

La devoción y la laicidad se han reencontrado un año más en L'Hospitalet de Llobregat con la celebración del Viernes Santo. Es el día más importante de la Cofradía laica 15+1, una entidad que reivindica la pertenencia de los pasos en el pueblo, y no a ninguna parroquia. Miles de personas se han reunido en Can Vidalet y Pubilla Casas para acompañar los pasos de Nuestra Señora de los Dolores y Padre Nuestro Jesús de Nazaret, ambas figuras con elementos restaurados. La procesión ha contado con cerca de 700 participantes, la mayoría de los cuales son menores de 40 años, con un buen porcentaje de adolescentes. "Es cómo si los jóvenes estuvieran retomando la fe que tenían las generaciones anteriores", ha celebrado en declaraciones a ACN el presidente de la cofradía, Felipe Navarro.

Los fieles más incondicionales se han asegurado este viernes un lugar en primera fila de la plaza de la Bòbila al poco de las 7.00 horas para tener vista privilegiada cuando ha arrancado el 'Prendimiento' a las ocho en punto. Muchos de los asistentes han inmortalizado el acto con los móviles, mientras otros han ovacionado los pasos cuando han salido de la sede de la cofradía. Las plegarias a la familia y para pedir el fin de las guerras han sido recurrentes entre los costaleros, mientras muchos espectadores han entregado flores a Nuestra Señora de los Dolores entre lágrimas de emoción.

El paso de Jesús de Nazaret en la procesión de Viernes Sant en L'Hospitalet. / ACN

La procesión laica de la Cofradía 15+1 de la Hospitalet de este Viernes Santo ha vuelto a demostrar un año más su peso dentro de la Semana Santa del área metropolitana. Y lo ha hecho con récord de participantes en la entidad, que roza los 700 componentes. Felipe Navarro se ha mostrado orgulloso de la musculatura que tienen, especialmente cuando llega Semana Santa, "cuando parece que la ilusión llega a puñados".

Navarro ha destacado que el 90% de miembros de la Cofradía son menores de 40 años, con un peso especial de los adolescentes "que a su vez atraen más gente joven, y también sus padres". "Entre todos hemos creado una gran piña que va avanzando año a año, apostando por el futuro de la cofradía", ha resaltado el presidente, enfatizando que la razón de ser de la entidad es la misma sociedad civil, sin vínculo con ninguna parroquia.

Misma fe que en las parroquias

Pese al carácter laico, Navarro ha garantizado que todos y cada uno de los 695 miembros "tienen la misma fe que los que participan a las procesiones de las parroquias". "Aquello que sacamos en la calle estos días no es otra cosa que fe y mucho esfuerzo", ha añadido, entusiasmado con un Viernes Santo en que han restaurado algunos elementos de los dos pasos y han hecho una inversión destacada en flores ornamentales.

El próximo año hará 50 que la entidad se creó, cuando un grupo de vecinos de origen andaluz quería organizar las procesiones de Semana Santa a la Hospitalet. Navarro recuerda que estaban en un bar viendo por televisión una procesión de Andalucía cuando se animaron a hacer un pequeño paso improvisado, con algunas velas y una mesa. El grupo buscó el apoyo de la parroquia para poder organizar procesiones los siguientes años al Hospitalet, pero no recibieron el amparo deseado.

Inicio de la procesión de la 15+1, con Nuestra Señora de los Dolores, en L'Hospitalet. / ACN / ACN

"Al cura de aquel momento no le pareció buena idea y dijo que no apoyaría", relata el actual presidente, que destaca la perseverancia de sus predecesores para mantener el propósito inicial. Aquella ilusión se tradujo en la creación de la ACA (Asociación Cultural Andaluza) Cofradía 15+1, "que ahora tiene el apoyo de absolutamente todo el mundo en L'Hospitalet, que es lo que cuenta". La falta de estatutos canónicos en su fundación es el que la distingue como procesión laica.

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La cofradía ha recorrido Pubilla Casas y Can Vidalet con su procesión central durante toda la mañana, para finalizar casi a las tres de la tarde en la misma plaza de la Bòbila dónde ha empezado. Pero la actividad de la ACA 15+1 no se para. Y es que a las 20.30 horas será el turno del paso de Cristo de la Expiración, mientras mañana al atardecer saldrán el Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad. El domingo por la tarde, la programación de procesiones culminará con el paso de Jesús Resucitado y Nuestra Señora de los Remedios.