El Hospital de Bellvitge impulsa el coche compartido entre su plantilla a través de una aplicación móvil

El Hospital Universitari de Bellvitge ha puesto en marcha un nuevo servicio de coche compartido con el objetivo de reducir el número de vehículos que acceden diariamente al Campus Salut Bellvitge, ubicado en l'Hospitalet, y mejorar la eficiencia de los desplazamientos de sus profesionales. Según ha informado el centro en nota de prensa, la iniciativa se articula a través de una aplicación móvil y forma parte tanto de la campaña interna “12 meses por la movilidad sostenible” como del Plan de Desplazamientos de Empresa (PDE) del complejo hospitalario. Y es que, antes de final de año, las grandes compañías de Barcelona deberán reducir los desplazamientos de trabajadores en hora punta y pactar un plan de movilidad sostenible con los sindicatos.

Según explican desde el propio centro, cada día, miles de profesionales, estudiantes, pacientes y familiares se desplazan hasta el campus, uno de los principales polos asistenciales, docentes y de investigación biomédica de Catalunya. Según los datos recogidos en el PDE, el 64% de la plantilla del hospital sigue utilizando el vehículo privado para acudir al trabajo, frente al 31% que lo hace en transporte público y un 5% que se desplaza a pie o en bicicleta. Aun así, aseguran, cerca de la mitad de los profesionales ha mostrado disposición a compartir coche.

El nuevo servicio permite a los trabajadores compartir trayectos con otras personas que realizan rutas y horarios similares. Con ello, el hospital busca reducir las emisiones de CO₂ asociadas a la movilidad diaria, optimizar el uso de las plazas de aparcamiento y disminuir los costes de desplazamiento de los trabajadores.

El sistema lo han puesto en marcha a través de la aplicación móvil Karos, que conecta a conductores y pasajeros con trayectos compatibles. La herramienta permite planificar los desplazamientos, contactar con otros usuarios y gestionar la compensación económica entre las personas que comparten vehículo. El servicio está abierto a toda la comunidad del Campus Salut Bellvitge y también a personas del entorno metropolitano que quieran compartir trayecto hacia esta zona.

App para compartir coche Karos / Hospital de Bellvitge

Asimismo, desde el campus subrayan que la iniciativa se plantea como una medida para anticipar los retos de movilidad que afrontará el campus en los próximos años, especialmente en relación con el futuro soterramiento de la Granvia de L'Hospitalet. Esta actuación urbanística transformará el entorno del Campus Salut Bellvitge y está prevista para mejorar su conexión con el resto de la ciudad de L’Hospitalet.

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Por su parte, la gerente del Hospital de Bellvitge y del Hospital de Viladecans, Cristina Capdevila, ha señalado que la movilidad es un factor clave en el bienestar de las personas que trabajan en el centro y que iniciativas como el coche compartido pretenden facilitar desplazamientos más sostenibles y eficientes, al tiempo que reducen el impacto ambiental de la actividad del campus.