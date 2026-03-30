Detectado fraude eléctrico, alimentos caducados o excrementos de ratas en 24 supermercados de L'Hospitalet

Una operación conjunta entre la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Guardia Urbana de L’Hospitalet de Llobregat, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) de Barcelona y la distribuidora eléctrica Endesa el pasado 17 de marzo detectó 126 infracciones en 24 supermercados de L'Hospitalet de Llobregat. Además, los agentes investigaron a 144 personas por fraude de fluido eléctrico e identificó a otras 37 por infracciones en seguridad alimentaria, protección de datos, ámbito laboral, extranjería y ordenanzas municipales

El objetivo del dispositivo era detectar, inspeccionar e investigar irregularidades en comercios, especialmente supermercados y tiendas de alimentación, donde existían indicios de contrabando, fraude tributario, incumplimientos en seguridad alimentaria, irregularidades laborales o defraudación de fluido eléctrico. Desde Endesa se detectó fraude en 16 de las 24 inspecciones practicadas durante el operativo, lo que representa el 67%

Como resultado de la actuación, se cortaron 14 suministros fraudulentos, mientras que en dos casos se normalizó la instalación. La energía defraudada asciende a 1.159.678,87 kWh, equivalente al consumo medio anual de 331 viviendas. Además, durante la actuación se desconectó de la red una potencia total de 529,53 kW. Según los agentes las conexiones fraudulentas representaban un importante peligro de cortocircuito e incendio, entrañando un grave riesgo para los inmuebles y viviendas familiares superiores del edificio donde fueron detectados.

Por parte de la Guardia Civil se detectaron 50 infracciones: una por contrabando, cinco por irregularidades tributarias en materia de IVA, 25 por incumplimientos a la normativa de protección de datos, 13 por deficiencias en seguridad alimentaria, una por cuestiones medioambientales, tres por incumplimientos a la normativa de industria y dos por cuestiones sanitarias. Entre las irregularidades localizadas figuran productos sin acreditar su importación legal, incumplimientos en el etiquetado y la trazabilidad de alimentos, productos caducados, deficiencias higiénicas, sistemas de videovigilancia sin la información exigida y básculas sin inspección metrológica.

Por parte de Policía Nacional se realizaron 38 identificaciones, incoando cuatro expedientes sancionadores por infracción a la Ley de Extranjería, procediendo a la detención de uno de ellos. La Guardia Urbana de l’Hospitalet de Llobregat formuló 67 infracciones a las ordenanzas municipales relacionadas, entre otros aspectos, con la falta de licencia, seguro obligatorio, hojas de reclamaciones, extintores o condiciones adecuadas de seguridad e higiene. Además, un establecimiento fue clausurado por motivos sanitarios tras localizarse excrementos de roedores; también una persona fue investigada por un presunto delito de receptación.

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Funcionarias de Inspección de Trabajo y Seguridad Social detectaron 12 infracciones en materia de su competencia, principalmente por la presencia de personas trabajadoras sin alta en la Seguridad Social o sin autorización de residencia y trabajo. En este operativo conjunto participaron un total de 189 personas: 82 agentes de la Guardia Civil, 49 de la Guardia Urbana de L’Hospitalet de Llobregat, 12 de la Policía Nacional, 12 inspectores y subinspectores de Trabajo y Seguridad Social, dos inspectores del Departamento de Sanidad del Ajuntament de L’Hospitalet y 32 profesionales de la distribuidora eléctrica Endesa.