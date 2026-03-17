Desalojada la estación de metro de Collblanc por humo en plena hora punta

La estación de Collblanc de la línea L10 del metro de Barcelona, ha sido desalojada este martes a causa de la presencia de humo de origen desconocido, según ha informado Protecció Civil de la Generalitat a primera hora de la mañana. Los bomberos están revisando la zona para identificar de dónde viene del humo.

Fuentes de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) han explicado que, por el momento, no se ha detectado ningún foco de incendio, aunque los equipos continúan inspeccionando las instalaciones para determinar qué lo ha provocado.

El aviso se ha recibido a las 7:20 horas, cuando se ha alertado de la presencia de humo procedente de la zona de túneles. Los Bombers de la Generalitat han activado rápidamente nueve dotaciones y, a su llegada, el personal de la estación ya estaba llevando a cabo el desalojo preventivo de todos los usuarios.

Ante la situación, Protecció Civil ha activado la prealerta del plan Ferrocat. Como consecuencia de la incidencia, la línea L10 Sud ha pasado a funcionar actualmente solo entre ZAL/Riu Vell y Provençana.

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Una vez confirmada la ausencia de tensión en la catenaria, los bomberos han organizado dos sectores de trabajo para localizar el origen del humo. Los equipos están inspeccionando la línea con cámaras térmicas en dos direcciones: desde Collblanc hacia Zona Universitària y desde Camp Nou hasta Collblanc, han informado desde el cuerpo.