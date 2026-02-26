Sucesos
Prisión para un falso pastor evangélico por abusos sexuales a mujeres en L'Hospitalet simulando “ejercicios espirituales”
Las víctimas afirman que el sospechoso se ganó su confianza antes agredirlas
La Federación Evangélica apartó al pastor de Terrassa por presuntas agresiones sexuales
Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 23 de febrero a un falso pastor evangélico de L'Hospitalet de Llobregat por abusar sexualmente de varias chicas, algunas menores de edad, durante años. Según ha avanzado TV3, el acusado, en prisión provisional por orden de la juez que lleva el caso, habría aprovechado su posición para ganarse la confianza de las chicas y hacerles tocamientos con el pretexto de que eran "ejercicios espirituales".
Las cinco chicas que hasta ahora han denunciado, además, relatan que exigía importantes donaciones económicas a sus familias. "Estas chicas se han sentido utilizadas y manipuladas y haremos lo que sea necesario para que este hombre pague por lo que ha hecho", ha señalado Rosina Foix, abogada de las víctimas.
Las denuncias contra el falso pastor, que ejercía en un templo de la avenida Fabragada de L'Hospitalet, se interpusieron en mayo del pasado año. Según fuentes policiales, en ese momento el hombre fue detenido por hacer tocamientos sin penetración a varias chicas.
Esta semana, durante la vista por la orden de alejamiento solicitada por las víctimas, la juez decretó prisión provisional ante los “contundentes indicios” de agresión sexual y el riesgo de fuga, ya que el hombre tenía ataduras en Canadá a la que se desplazó tras ser denunciado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Herido grave un niño de cinco años al caer desde uno de los pisos del Hotel Hyatt Regency Barcelona Tower durante una boda
- Un multirreincidente ataca a una mujer mayor en su portal en L'Hospitalet y acaba retenido por tres vecinos que lo persiguieron
- Los Mossos buscan a dos hombres que atacaron a dos vigilantes de Renfe con un machete en L'Hospitalet
- El espectacular pueblo de cuento a solo 45 minutos de L'Hospitalet
- L'Hospitalet aprueba un presupuesto de 363,7 millones para 2026, un 3% más que el año pasado
- Los Mossos d’Esquadra detienen a cuatro hombres en L’Hospitalet e intervienen 120 kilos de hachís
- Un lugar increíble para desconectar, lleno de sorpresas': El parque de L'Hospitalet en el que alucinarán tus hijos
- ¿Sabes dónde está? Este es el rincón mágico L'Hospitalet que pocos conocen