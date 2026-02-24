Accidente
Herido grave un niño al caer desde uno de los pisos del Hotel Hyatt Regency Barcelona Tower durante una boda
Un hombre, en estado crítico tras caer de un patinete eléctrico camino a su yate en Barcelona
Una jornada negra en las carreteras catalanas deja cuatro muertos, uno de ellos menor de edad
Un niño ha resultado herido grave este fin de semana al precipitarse desde una de las plantas del Hotel Hyatt Regency Barcelona Tower, donde se celebraba una boda. El establecimiento, de cinco estrellas, está situado en la avenida de la Granvia de L’Hospitalet de Llobregat, junto al Hospital de Bellvitge.
Según han confirmado fuentes de los Mossos d'Esquadra a este diario, el menor cayó al vacío durante la celebración, desde unos 15 metros de altura, y sufrió heridas de carácter grave. Hasta el lugar se trasladaron efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que atendieron al menor y lo trasladaron al Hospital Sant Joan de Déu, centro de referencia en atención pediátrica.
Las mismas fuentes policiales han informado que se trata de una caída accidental y que no existen indicios de criminalidad. Asimismo, han señalado que no constan disturbios, destrozos ni personas detenidas en relación con el suceso.
El Hotel Hyatt Regency Barcelona Tower (anteriormente Hesperia Tower) es conocido por haber sido el edificio más alto de L'Hospitalet, con 105 metros de altura, hasta la construcción de las torres de la Fira.
