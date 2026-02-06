Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suceso en 2025

Los Mossos buscan a dos hombres que atacaron a dos vigilantes de Renfe con un machete en L'Hospitalet

El cuerpo policial ha difundido una imagen en sus redes sociales para dar con los presuntos ladrones

Imágenes que han distribuido los Mossos d'Esquadra de los dos presuntos autores de un crimen sucedido en L'Hospitalet de Llobregat el pasado 24 de junio de 2025

Imágenes que han distribuido los Mossos d'Esquadra de los dos presuntos autores de un crimen sucedido en L'Hospitalet de Llobregat el pasado 24 de junio de 2025 / Mossos d'Esquadra

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Los Mossos d'Esquadra buscan a dos hombres que durante la madrugada del 24 de junio de 2025 agredieron con un machete a dos vigilantes de seguridad de Renfe. El suceso pasó en plena verbena de Sant Joan justo en la salida de la estación de L'Hospitalet de Llobregat, y uno de los afectados casi llegó a perder un brazo.

El cuerpo policial abrió una investigación para identificar a los autores, que huyeron sin dejar rastro, y desde entonces los sigue buscando. La única pista que tienen, por ahora, son unas grabaciones de las cámaras de seguridad de la estación que han servido para intentar identificarlos. Sin embargo, este viernes han pedido ayuda a la ciudadanía para dar con ellos y han difundido por sus redes sociales las imágenes de los presuntos atacantes.

El correo electrónico que han facilitado es el 607 074 334 y el correo electrónico itpg31111@mossos.cat para recoger todo tipo de información relacionada con su identidad, poder detenerlas y ponerlas a disposición judicial.

TEMAS

