Un multirreincidente ataca a una mujer mayor en su portal en L'Hospitalet y acaba retenido por tres vecinos que lo persiguieron

La colaboración ciudadana fue clave para atrapar a un ladrón multirreincidente muy violento en L'Hospitalet de Llobregat. El pasado 17 de enero, sobre las 15:30 horas, el sospechoso abordó a una mujer de edad avanzada que entraba en su portal en la calle Miquel Romeu, en el barrio de Sant Josep de esta localidad, y empezó a golpearla, lanzándola contra la pared y contra el suelo. Además, la amenazó de muerte con clavarle una puñalada antes de robarle el bolso y salir corriendo.

Sin embargo, un vecino que escuchó los gritos de auxilio de la víctima salió tras el sospechoso al grito de "al ladrón". Rápidamente, varias personas que vieron la persecución se sumaron e, incluso, un hombre que iba en su coche junto a su esposa paró y bajó del vehículo para evitar que el ladrón se escapara.

Entre tres personas consiguieron atraparlo y retenerlo hasta que llegó una patrulla de los Mossos d'Esquadra y lo detuvo. El sospechoso, de 36 años y nacionalidad ecuatoriana, cuenta con 50 antecedentes, en su mayoría por robo con violencia, salió de prisión el pasado 27 de agosto y desde entonces había sido detenido otras ocasiones, las dos últimas el 16 y el 25 de diciembre, también por el mismo delito.

Tras cometer este asalto a la mujer mayor el juzgado de guardia de L'Hospitalet ordenó que volviera a prisión provisional, ya que los agentes remarcaron la violencia gratuita extrema contra una persona vulnerable para robarle. En este sentido, la mujer sufrió numerosas heridas por el ataque de las que fue asistida en un centro sanitario. En el bolso llevaba el monedero y el teléfono móvil que fue recuperado por los Mossos.

Fuentes policiales remarcan a EL PERIÓDICO que el sospechoso, vecino de L'Hospitalet de Llobregat, llevaba una navaja encima cuando fue arrestado. También remarcan que el caco cometía los robos con violencia por esta ciudad y que tenía medio centenar de antecedentes acumulados en los últimos años por este delito, además de entrar y salir de prisión. Por el momento ha vuelto a la cárcel gracias a la solidaridad de los vecinos que ayudaron a la víctima.