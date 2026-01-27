Nuevo ejercicio
L'Hospitalet aprueba un presupuesto de 363,7 millones para 2026, un 3% más que el año pasado
El ayuntamiento destaca que el gasto por habitante crece hasta los 1.256 euros este año
El presupuesto 2026 de L'Hospitalet se aboca a su aprobación automática pese a la cuestión de confianza frustrada de Quirós
El Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) ha aprobado definitivamente este martes un presupuesto para 2026 de 363,7 millones de euros, un 3,22% más que en 2025, lo que equivale a 11,35 millones más respecto al ejercicio anterior, ha informado el consistorio en un comunicado.
Las cuentas se han aprobado automáticamente después de la cuestión de confianza que se activó en el pleno del 24 de diciembre y tras no presentarse ninguna moción de censura con un candidato alternativo a la alcaldía durante un mes previsto por este mecanismo.
Estas cuentas mantienen congeladas las ordenanzas fiscales para 2026 y "consolida la situación financiera sólida" del Ayuntamiento, caracterizada por un nivel de deuda bajo (12,68% por encima de los ingresos) y unos indicadores positivos de estabilidad presupuestaria, según el gobierno municipal.
El consistorio ha detallado que el gasto por habitante crece hasta los 1.256 euros, un 3% más que en 2025, y que la vivienda es uno de los ejes "prioritarios" del presupuesto, aumentando su partida en un 7% y destinando unos 3 millones a la compra de vivienda para políticas sociales.
Refuerzo de la policía local
Por otra parte, la seguridad y convivencia también forman parte de las prioridades del gobierno municipal, ya que se incrementa el gasto en estos ámbitos en un 7% e incluye el acuerdo con la Guardia Urbana para aumentar sus plazas y reforzar el cuerpo.
Por último, ha añadido que destinarán 43,5 millones al nuevo contrato de limpieza de la ciudad y recogida de residuos, por los 28,6 de 2025, y que el Plan integral del Samontà será uno de los "grandes proyectos" de transformación urbana, ya que se iniciarán las primeras actuaciones como la reforma de la avenida Catalunya, entre otras, con un presupuesto de 15 millones de euros.
