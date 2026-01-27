Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesAccidente CórdobaPensionesCarles PuigdemontSarampiónJubilación anticipadaAsesinato SuecaBarcelonaSéniorsUE IndiaBorrasca JosephMarruecos
instagramlinkedin

Nuevo ejercicio

L'Hospitalet aprueba un presupuesto de 363,7 millones para 2026, un 3% más que el año pasado

El ayuntamiento destaca que el gasto por habitante crece hasta los 1.256 euros este año

El presupuesto 2026 de L'Hospitalet se aboca a su aprobación automática pese a la cuestión de confianza frustrada de Quirós

El alcalde de L'Hospitalet de Llobregat, David Quirós, en una imagen de archivo.

El alcalde de L'Hospitalet de Llobregat, David Quirós, en una imagen de archivo. / David Zorrakino / Europa Press

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) ha aprobado definitivamente este martes un presupuesto para 2026 de 363,7 millones de euros, un 3,22% más que en 2025, lo que equivale a 11,35 millones más respecto al ejercicio anterior, ha informado el consistorio en un comunicado.

Las cuentas se han aprobado automáticamente después de la cuestión de confianza que se activó en el pleno del 24 de diciembre y tras no presentarse ninguna moción de censura con un candidato alternativo a la alcaldía durante un mes previsto por este mecanismo.

Estas cuentas mantienen congeladas las ordenanzas fiscales para 2026 y "consolida la situación financiera sólida" del Ayuntamiento, caracterizada por un nivel de deuda bajo (12,68% por encima de los ingresos) y unos indicadores positivos de estabilidad presupuestaria, según el gobierno municipal.

El consistorio ha detallado que el gasto por habitante crece hasta los 1.256 euros, un 3% más que en 2025, y que la vivienda es uno de los ejes "prioritarios" del presupuesto, aumentando su partida en un 7% y destinando unos 3 millones a la compra de vivienda para políticas sociales.

Refuerzo de la policía local

Por otra parte, la seguridad y convivencia también forman parte de las prioridades del gobierno municipal, ya que se incrementa el gasto en estos ámbitos en un 7% e incluye el acuerdo con la Guardia Urbana para aumentar sus plazas y reforzar el cuerpo.

Noticias relacionadas

Por último, ha añadido que destinarán 43,5 millones al nuevo contrato de limpieza de la ciudad y recogida de residuos, por los 28,6 de 2025, y que el Plan integral del Samontà será uno de los "grandes proyectos" de transformación urbana, ya que se iniciarán las primeras actuaciones como la reforma de la avenida Catalunya, entre otras, con un presupuesto de 15 millones de euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Sabes dónde está? Este es el rincón mágico L'Hospitalet que pocos conocen
  2. Un incendio deja sin luz a once familias de L’Hospitalet en Navidad: 'No hemos tenido fiestas
  3. Evacuadas 53 personas por el incendio de la sauna en un hotel de L'Hospitalet
  4. El bonito pueblo de cuento a solo 45 minutos de L'Hospitalet
  5. L'Hospitalet busca reducir las 1.000 viviendas del sector Can Rigalt al incluirlo en el plan urbanístico del Clínic
  6. Un lugar increíble para desconectar, lleno de sorpresas': El parque de L'Hospitalet en el que alucinarán tus hijos
  7. 100 años de la concesión del título de ciudad a L'Hospitalet
  8. Los Mossos d’Esquadra detienen a cuatro hombres en L’Hospitalet e intervienen 120 kilos de hachís

L'Hospitalet aprueba un presupuesto de 363,7 millones para 2026, un 3% más que el año pasado

Uno de cada cuatro vecinos de la Barcelona metropolitana declara haber sufrido algún delito en 2024

Uno de cada cuatro vecinos de la Barcelona metropolitana declara haber sufrido algún delito en 2024

Viajeros del Vallès y Martorell se pasan a FGC ante el cierre de Rodalies: "Suerte de que los Ferrocarrils funcionan"

Viajeros del Vallès y Martorell se pasan a FGC ante el cierre de Rodalies: "Suerte de que los Ferrocarrils funcionan"

El TSJC anula el plan urbanístico de la ampliación de la Fira en L'Hospitalet pero no se paralizarán las obras

"Oferta de 10": los elogios al mejor restaurante de L'Hospitalet, según Tripadvisor

"Oferta de 10": los elogios al mejor restaurante de L'Hospitalet, según Tripadvisor

Un juez reconoce a una interventora del extinto Consell Comarcal del Barcelonès una compensación salarial de casi 50.000 euros

L'Hospitalet aprueba una moratoria de un año para la concesión de licencias de nuevos hoteles

Los mejores restaurantes de L'Hospitalet para comer más que bien

Los mejores restaurantes de L'Hospitalet para comer más que bien