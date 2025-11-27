Un bar mítico de L’Hospitalet regala 100 kilos de patatas bravas

L’Hospitalet de Llobregat celebra este año el centenario de su distinción oficial como ciudad, y uno de los bares más conocidos del municipio barcelonés ha decidido sumarse a la efeméride con un evento especial. El Bar Córdoba, inaugurado en 1975 y conocido por sus tapas caseras, regalará 100 kilos de patatas bravas el próximo jueves 4 de diciembre.

El reparto se realizará en su local situado en la calle Luarca a partir de las 18:00 h, y las raciones se entregarán hasta agotar existencias. Cada persona podrá coger una ración gratuita, hasta de llegar al total de los 100 kilos de patatas que se prepararán para la ocasión.

La iniciativa coincide también con la presentación de su salsa brava, que el Bar Córdoba ha puesto a la venta en tarros de cristal para que los clientes puedan disfrutarla también en casa. Se trata de una salsa reconocible por su color entre rosado y anaranjado, con un toque ligeramente picante, y una receta que combina mayonesa, tomate y varias especias. Además, han informado en sus redes sociales de que los 20 primeros pedidos recibirán gratis una 'tote bag' y un bolígrafo serigrafiado de regalo.

El Bar Córdoba, fundado por una familia cordobesa en el 1975, es uno de los referentes en tapas caseras en la ciudad. Además de las bravas, destaca por otros platos como el flamenquín, una opción que no puede faltar en un bar de origen andaluz.