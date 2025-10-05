Un conductor pierde el control del coche en L’Hospitalet de Llobregat y deja ocho heridos leves

El conductor de un coche perdió el control del vehículo este domingo por la tarde en L’Hospitalet de Llobregat y dejó ocho heridos leves, según informaron el SEM y los Bomberos de la Generalitat. El aviso del accidente se recibió a las 14:30 horas en el cruce entre las calles de Santa Eulàlia y de la Riera Blanca.

Según las primeras informaciones, el conductor de un turismo sufrió una indisposición o mareo, perdió el control del vehículo y chocó contra tres ciclistas, dos peatones y dos patinetes. Hubo dos heridos menos graves —entre ellos el conductor del coche— y seis heridos leves. Se movilizaron cinco dotaciones de los Bomberos y siete ambulancias del SEM, que valoraron y trasladaron a los afectados.