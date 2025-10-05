Accidente
Un conductor pierde el control del coche en L’Hospitalet de Llobregat y deja ocho heridos leves
El accidente se ha producido en el cruce entre las calles de Santa Eulàlia y de la Riera Blanca
El conductor de un coche perdió el control del vehículo este domingo por la tarde en L’Hospitalet de Llobregat y dejó ocho heridos leves, según informaron el SEM y los Bomberos de la Generalitat. El aviso del accidente se recibió a las 14:30 horas en el cruce entre las calles de Santa Eulàlia y de la Riera Blanca.
Según las primeras informaciones, el conductor de un turismo sufrió una indisposición o mareo, perdió el control del vehículo y chocó contra tres ciclistas, dos peatones y dos patinetes. Hubo dos heridos menos graves —entre ellos el conductor del coche— y seis heridos leves. Se movilizaron cinco dotaciones de los Bomberos y siete ambulancias del SEM, que valoraron y trasladaron a los afectados.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los vecinos de Bellvitge se reencuentran en sus fiestas: 'Venimos por los niños, pero nos da nostalgia
- La Generalitat multa a tres empresas tras la investigación del accidente mortal de autocar en Francia
- L'Hospitalet crea la zona peatonal del centro y nuevas plazas de aparcamiento regulado para ser 'más amable y saludable
- ¿Sabes dónde está? El rincón mágico L'Hospitalet que pocos conocen
- El bonito pueblo de cuento a solo 45 minutos de L'Hospitalet
- L'Hospitalet busca reducir las 1.000 viviendas del sector Can Rigalt al incluirlo en el plan urbanístico del Clínic
- Bellvitge homenajea a Josep Gassó, fundador de Fundesplai e impulsor de la educación en el tiempo libre
- Rescatan a un perro abandonado en L'Hospitalet y denuncian a la propietaria por un supuesto maltrato animal