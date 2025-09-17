La Generalitat multa a tres empresas tras la investigación del accidente mortal de autocar en Francia

Han pasado nueve meses y medio desde que sucediera el accidente en que un autocar que había partido de L’Hospitalet de Llobregat para llevar a 49 pasajeros a una excursión a Andorra acabó en tragedia. Tres viajeras murieron y decenas de personas resultaron heridas al estamparse el bus en un muro de una carretera en los Pirineos franceses, debido a un fallo de los frenos al poco de emprender el camino de vuelta a Barcelona. El siniestro, ocurrido el 1 de diciembre de 2024, destapó las carencias tras una oferta extremadamente barata para un viaje de un día por tan solo 27 euros por billete, que atrajo sobre todo a inmigrantes latinoamericanos de extracción humilde. La Generalitat anunció que abriría una investigación a las empresas que tuvieran algún vínculo con el desplazamiento. Ahora ha dictado sanciones por valor de 138.000 euros a tres compañías de autocares, a las que achaca una sesentena de presuntos incumplimientos.

El autocar que chocó contra una pared en una vía sinuosa y libre de peaje en la localidad occitana de Porté-Puymorens circulaba con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada desde hacía medio año. Lo fletaba la empresa Chavi Tours, pese a que se había disuelto unos meses atrás, atrapada por las deudas. El administrador de la firma en bancarrota, Alejandro C. R., era el chófer del bus que sufrió la colisión. Carecía del certificado que habilita a transportar viajeros desde diciembre de 2023, apuntan fuentes del Govern. Ingresó en prisión provisional en Francia por dar positivo por consumo de cocaína después del choque.

El vehículo que Alejandro C. R. conducía lo había alquilado a Hispa Travi, filial del grupo Hispa Bus. Son dos de las sociedades que el Departament de Territori propone castigar. La conselleria achaca 22 presuntas infracciones a Hispa Travi y plantea multarla con 34.000 euros. A Hispa Bus le atribuye también 22 supuestos incumplimientos y la propuesta de amonestación asciende a 63.000 euros.

El autocar siniestrado en Francia tenía la ITV caducada desde 2023 / El Periódico

A su vez, el departamento extiende las sanciones a una tercera compañía, Hispa Tour, a la que imputa 21 infracciones y sugiere multarla con 41.000 euros. Otras fuentes consultadas afirman que Hispa Tour se desvinculó del grupo Hispa Bus en 2021 al cambiar de propietario y que no prestó ningún servicio en el viaje en que se produjo el accidente.

Chavi Tours queda exenta de sanción porque se liquidó. La Fiscalía de Marsella acusa a Alejandro C. R. por los presuntos delitos de homicidio involuntario y lesiones agravadas. Todas las posibles negligencias que la Generalitat ha detectado son de carácter administrativo, ninguna de rango penal. Las amonestaciones aún no son firmes y las sociedades pueden recurrir cuando se les notifique la resolución.

Indicios de irregularidades

La conselleria explica que los requerimientos de información de la dirección general de transportes y movilidad durante la inspección “han hecho aflorar la relación contractual de la empresa titular del vehículo”, Hispa Travi, “con dos empresas más”. Territori sostiene que, con las indagaciones, se han hallado “indicios” de supuestas irregularidades en el intercambio de autocares y chóferes.

La Generalitat asegura que el chófer del bus siniestrado carecía de certificado para transportar a pasajeros desde 2023

“Estas empresas podrían haber llevado a cabo presuntamente la cesión de vehículos y personal de conducción poniéndolos a disposición de terceros de forma ilegal”, indica el departamento. El supuesto coincide con la operativa tras el percance de finales del año pasado, en que el autocar siniestrado hacía cuatro años que Chavi Tours lo había arrendado. Territori sostiene que la mecánica “podría ser constitutiva de diversas infracciones muy graves”.

El departamento ha identificado también supuestas faltas en los horarios de trabajo de los conductores de las empresas expedientadas al examinar los minutajes del tacógrafo. La conselleria ha evaluado tanto si se ha dado un posible exceso de horas al volante como una escasez de tiempo de descanso en comparación con lo que la normativa establece.

Cochera de Chavi Tours, en L'Hospitalet de Llobregat, en una imagen de archivo. / IRENE VILÀ CAPAFONS

Una de las compañías a las que Territori reclamó información meses atrás responde a EL PERIÓDICO que no ha recibido todavía la propuesta de amonestación. En todo caso, la firma tiene previsto alegar para replicar las razones que la Generalitat aduce para sancionarla y procurar así que, cuando menos, la multa se reduzca. Advierte que el importe del castigo “es un disparo al pecho si no se rebaja” y compromete la viabilidad de las compañías.

Amonestaciones habituales

La misma empresa asegura que las multas por descuadres en los tiempos de trayecto y parada no son extrañas. En todo caso, niega que revele explotación laboral. “Seguro que puede haber un descanso que le faltan siete minutos y cada minuto que falte sea una sanción, pero pedimos la reagrupación y se reduce el número de infracciones”, expone.

“Otras sanciones clásicas que cuesta recurrir son, por ejemplo, porque en una jornada a Andorra ha salido un exceso de dos horas de conducción, sin tener en cuenta que se pusiera a llover y, en vez de bajar en cuatro horas, se tardasen seis”, justifica. “Entonces se tiene que documentar con datos del Servei Meteorològic de Catalunya y pedir una aminoración. También puede darse un accidente en la ruta. ¿Cómo podemos preverlo o poner un segundo conductor para llegar a tiempo? El sistema lo detecta todo pero no entiende nada”, cuestiona.

La compañía afirma que, en “la mayoría de ocasiones”, se logra mitigar la cuantía de la multa “en un 70% o un 80%”. “No contemplamos que no se rebaje o no se aplace”, manifiesta, que afea un supuesto interés recaudatorio al expediente abierto por la Generalitat. “Si quisieran atajar el problema, lo tienen fácil -opina-: tienen a todas las empresas de buses localizadas y bastaría con unas patrullas de inspección para que el control fuera real, pedagógico y uniforme”.