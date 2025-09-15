Un remanso de paz
¿Sabes dónde está? El rincón mágico L'Hospitalet que pocos conocen
Se trata de un lugar en el que confluyen historia, cultura, patrimonio y poesía
"Un oasis verde en el corazón de la ciudad": el parque de L'Hospitalet en el que alucinarán tus hijos
Los 5 mejores restaurantes para comer en L'Hospitalet de Llobregat, según Tripadvisor
Para el foráneo, no es difícil perderse por el irregular entramado urbano que compone el callejero de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), una ciudad que guarda múltiples espacios con encanto, en gran medida gracias a su pasado agrícola e industrial.
Más allá de elementos populares fuera de las fronteras hospitalenses, como el Mercado de Collblanc, el parque de Can Buxeras o antiguos recintos fabriles como la biblioteca Tecla Sala, la ciudad esconde rincones que poca gente de fuera de L’Hospitalet conoce. Uno de los lugares con más encanto es, sin duda, la calle Xipreret, ubicada en el centro del municipio, a pocos metros de la plaza del Ayuntamiento.
Lugar histórico
Se trata de un lugar en el que convergen historia, cultura, patrimonio y poesía. A lo largo de sus alrededor de 300 metros —divididos en dos tramos— se reparten un total de 27 elementos incluidos en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic (PEPPA). Se incluyen aquí las tres sedes del Museu de L’Hospitalet —Casa Espanya, Can Riera y L’Harmonia—, la atalaya que impera en la plaza Josep Bordonau i Balaguer, Ca n’Oliver o la masía de Can Sumarro.
Pero estos elementos icónicos no son el único encanto de la calle Xipreret. La multitud de casitas que componen la estrecha calle y sus callejones contiguos permiten al peatón teletransportarse por unos minutos a un paisaje más propio de un pueblo de la Costa Brava o del Pirineo catalán. De hecho, varios de estos inmuebles también se encuentran protegidos y parte de sus habitantes todavía mantienen una relació y costumbres que recuerdan más propias de la vida de pueblo que de la segunda ciudad de Catalunya.
Además, las fachadas de muchas de las casas cuentan con cerámicas con versos escritos de poetas como Joan Maragall, Carles Farrés i Pinós, Màrius Torres o Carme Jorba i Campana. Entre la lírica que impregna la calle, también se encuentran versos dedicados a L’Hospitalet, como los de Jaume Ventura Tort: “Sóc d’Hospitalet veí / que és la terra on jo vaig néixer / que és el lloc que m’ha vist créixer / i és aquí on jo vull morir”. O los de Luisa Martínez: “Carrer vell, ànima nova / silueta femenina… / esvelt, callat, inquiet / per a tots, il·lusió i força”.
