L'Hospitalet crea la zona peatonal del centro y nuevas plazas de aparcamiento regulado para ser "más amable y saludable"

L'Hospitalet de Llobregat sigue dando pasos para convertirse en una ciudad "más amable, más saludable y más pacificada". El 15 de septiembre se pondrá en marcha la zona peatonal del barrio del Centro -la cuarta de la ciudad- para reducir el tráfico rodado y la contaminación y, sobre todo, para "crear un espacio más seguro en beneficio de los vecinos y del comercio". A finales de septiembre, además, entrarán en servicio nuevas plazas de zona verde en los barrios del Centro, Sant Josep, Les Planes y La Florida para, como explica David Gómez, concejal de Calidad Urbana, facilitar el aparcamiento a los vecinos y evitar que gente de fuera utilice la ciudad como "lanzadera" para dejar allí el vehículo e ir a trabajar a Barcelona en transporte público.

Siguiendo el ejemplo de las zonas de peatones ya operativas en la ciudad, la del barrio del Centro limitará el acceso de vehículos en una decena de calles alrededor de la calle Mayor, el mercado municipal y la plaza del Ayuntamiento. A la nueva zona podrán acceder, de manera regular, los vehículos de los vecinos o trabajadores con aparcamiento en la zona; los vehículos de personas con movilidad reducida; y los de familiares de residentes para la atención a la dependencia. También podrán acceder los vehículos que deban efectuar carga y descarga en los horarios establecidos: de lunes a sábado, de 7 a 11 h y de 15:15 a 16:15 h. Fuera de este horario, deberán utilizar las zonas de carga y descarga del entorno próximo a la isla.

L'Hospitalet crea nuevas zonas peatonales y de aparcamiento regulado. / Àlex Recolons / ACN

El concejal de Calidad Urbana, David Gómez, asegura que, más allá de estos colectivos, se atenderán todas las excepciones para dar "flexibilidad" al sistema. En este sentido, recuerda que habrá un servicio presencial en los interfonos las 24 horas del día. "La isla de peatones tendrá unas normas que se deben cumplir, pero si un vecino tiene que descargar un mueble, por ejemplo, solo tendrá que avisar", ha añadido.

Para garantizar su correcto funcionamiento, la isla dispondrá de un sistema de control de accesos de vehículos en cada una de sus entradas; en la calle Mayor, en la calle de las Roselles y en la calle del Príncipe de Bergara, mediante cámaras de reconocimiento y lectura de matrículas e interfonos. Aunque se pondrá en marcha el 15 de septiembre, no será hasta octubre cuando se empiece a sancionar a los infractores. En este sentido, Gómez deja claro que la medida no tiene, en ningún caso, una finalidad recaudatoria y que durante al menos dos semanas se irá avisando a los infractores "para que todo el mundo se vaya adaptando al nuevo escenario".

Más aparcamiento regulado

Con el mismo objetivo que zonas peatonales, el de avanzar hacia una ciudad más saludable, pacificada y verde, a finales de septiembre el consistorio pondrá en funcionamiento zonas verdes y azules en los barrios de Sant Josep y Les Planes y zonas verdes en el Centro y en La Florida. También se ampliarán plazas de zonas verdes en Sanfeliu, Santa Eulàlia y Pubilla Casas y zonas azules en Sanfeliu, el Centro, Santa Eulàlia, La Florida y Pubilla Casas.

Con las zonas verdes, que serán totalmente gratuitas para los residentes y de pago para los visitantes, Gómez explica que se quiere garantizar que los vecinos puedan aparcar al lado de su casa, ya que han detectado que mucha gente de fuera de la ciudad deja allí el coche para, aprovechando la buena red de transporte público de L'Hospitalet, desplazarse a trabajar a Barcelona. "Nosotros lo que defendemos es que nuestros vecinos puedan aparcar en su domicilio de una manera ordenada y a partir de ahí utilizar las muchísimas opciones que hay para moverse dentro de la ciudad sin utilizar el vehículo privado", añade.

Dentro de las áreas integrales de regulación del estacionamiento (AIRE), L'Hospitalet cuenta con un total de 6.287 plazas de aparcamiento regulado: 4.182, en la zona verde, de uso preferente para los residentes; 770, en la zona azul, de rotación, y 1.335, en la zona DUM (distribución urbana de mercancías).