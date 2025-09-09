Bellvitge homenajea a Josep Gassó, fundador de Fundesplai e impulsor de la educación en el tiempo libre

Fundesplai rindió este domingo 8 de septiembre un emotivo homenaje a Josep Gassó Espina (1951-2024) en el Club d’Esplai Bellvitge, en L’Hospitalet de Llobregat, donde inició su trayectoria hace más de medio siglo. Gassó fue fundador del Club d’Esplai Bellvitge y de Fundesplai, además de un referente en la educación en el tiempo libre, la educación ambiental y el Tercer Sector como motores de transformación social.

El acto sirvió para reconocer su legado y, en especial, la huella que dejó en el barrio de Bellvitge. En el homenaje participaron el alcalde de L’Hospitalet, David Quirós, la presidenta de Fundesplai, Núria Valls, sus hijas Mireia y Núria Gassó, así como niños y jóvenes del CE Bellvitge.

Quirós subrayó que Gassó “nos deja su mirada sobre la sostenibilidad, el trabajo por la inclusión y la diversidad y la importancia de incorporar la voz de los niños en las políticas públicas”. Por su parte, Valls destacó que “Josep Gassó trabajó siempre con un gran compromiso, desde la acogida y la inclusión, y porque sus proyectos fueran transformadores y contribuyeran a un mundo mejor. El Club d’Esplai Bellvitge y Fundesplai son una buena muestra de su legado”.

Sus hijas recordaron el papel clave de su padre en la creación del Club d’Esplai Bellvitge: “Él, con la ayuda de muchas personas, hizo posible el sueño del Club”.

Tras los parlamentos se celebró un acto simbólico de reconocimiento, con la plantación de un olivo y la inauguración de una placa conmemorativa.

Premios Josep Gassó Espina

Con el objetivo de mantener vivo el legado del fundador de Fundesplai, se han puesto en marcha los Premios Josep Gassó Espina, que quieren contribuir al reconocimiento de la educación en el tiempo libre y reforzar la acción transformadora de las entidades sin ánimo de lucro que trabajan con infancia y juventud en torno a la convivencia y la sostenibilidad.

La trayectoria de Josep Gassó se inició a finales de los años sesenta con la creación del Club d’Esplai Bellvitge, y alcanzó su punto álgido con la constitución de la Fundació Catalana de l’Esplai en 1996, organización que presidió hasta su fallecimiento. Desde entonces, mantuvo una lucha constante por el reconocimiento social y legal del sector educativo en el tiempo libre.

Actualmente, Fundesplai llega a más de 400.000 participantes cada año a través de sus programas educativos, sociales y ambientales.