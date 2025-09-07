Los vecinos de Bellvitge se reencuentran en sus fiestas: "Venimos por los niños, pero nos da nostalgia"

"Llevo más de 50 años en el barrio, he visto todo lo bueno y todo lo malo: es mi casa", reivindica Antonia, una vecina que puede presumir de haber acompañado prácticamente desde el principio la transformación de Bellvitge (Hospitalet de Llobregat). Llegó en 1970 desde Badajoz, siguiendo el trabajo de su marido, cuando el barrio contaba apenas con cinco años de vida. Este año, Bellvitge celebra su 60º aniversario y sus fiestas, que se celebran del 6 al 14 de septiembre, buscan poner en valor la historia de un barrio que se construyó con esfuerzo, sudor y vecindad. Fue el 18 de octubre de 1965 cuando se estrenó el primer edificio. Hoy viven más de 25.000 habitantes.

Con motivo de la efeméride, las Fiestas Mayores reivindican este año estos valores que han dado forma al barrio, uno de los más poblados de L'Hospitalet. Antonia, que tiene 68 años, subraya que la "gente" es, sin duda, su activo más preciado. Lo explica mientras observa a los niños correr y jugar en el Parc de Bellvitge, durante el segundo día de actividades de las fiestas. El Ayuntamiento ha organizado una feria con entidades de la ciudad que ofrece actividades al aire libre pensadas para los más pequeños.

Antonia, vecina del barrio de Bellvitge desde hace más de 50 años, celebra los actos organizados por el Ayuntamiento de L'Hospitalet. / Marc Asensio Clupes / EPC

Una red improvisa la portería de una pista de fútbol en el descampado principal. Los niños, con pelotas de rugby, tratan de encestar el balón en los huecos que ponen a prueba su puntería. Algún adulto también se apunta al reto, que han montado miembros del Rugby Club L'Hospitalet. Alrededor, un grupo de madres vigila que todo vaya según lo previsto. "Nosotros no somos del barrio, pero mi hermana sí, y hemos aprovechado para venir y que los niños pasen un buen rato juntos", relata una de ellas. Su hermana, interpelada por la conversación, valora que haya "tantas" actividades pensadas para la infancia, que, tras un verano eterno —incluso para los más pequeños—, encuentran en esta cita la oportunidad de reencontrarse.

Mireia y su familia, que viven en el centro de L'Hospitalet, aprovechan las fiestas del barrio de Bellvitge para que sus hijos pasen un buen rato. / Marc Asensio Clupés / EPC

"A los niños les gusta porque se reencuentran con sus compañeros", añade otra madre, residente de Bellvitge, que celebra que este año el Ayuntamiento haya vuelto a apostar por este tipo de actividades centradas en los más pequeños. "Mis hijos van al colegio aquí y estas fechas son perfectas para volver a mantener el contacto con los amigos", comenta. Ese espíritu de reencuentro se repite entre los vecinos, quienes también reconocen que, para los adultos, la cita despierta recuerdos de infancia y adolescencia en las calles del barrio. "Venimos por la niña cada año, pero es verdad que nos despierta nostalgia de años atrás", dice Elisabet, con su hija de poco más de un año a cuestas.

Ella y su marido son vecinos del barrio "de toda la vida", pero hace unos años que se mudaron a Sant Vicenç dels Horts. Su hija todavía va a la guardería en Bellvitge y estas fiestas son una buena "excusa" para ver de nuevo a sus compañeros y a las familias. "Un poco sí que echamos de menos actividades para los más más pequeños [en referencia a los que se encuentran en edad muy tempranas, como su hija]", añade la exvecina. Entre las actividades del domingo por la mañana destacan talleres de máscaras, carreras de bicicletas, actividades deportivas y bailes de sardanas. Sin embargo, hay una cita que brilla sin competencia sobre el resto: la esperada fiesta de la espuma. "El año pasado no se pudo celebrar y este año venimos con más ganas", explica Montse, otra madre del barrio, mientras observa cómo sus hijos juegan con los amigos.

María Luisa, vecina del barrio de Bellvitge desde inicios de los 2000 y miembro del grupo de sardanistas del barrio. / Marc Asensio Clupés / EPC

Que esté pensado para los más pequeños no impide que gente como Maria Lluïsa, otra de las vecinas que presume de ser "de toda la vida" —lleva 21 años viviendo en Bellvitge— disfrute de la jornada. Se mudó desde Tarragona hace dos décadas, formó su familia aquí y participa activamente en las Fiestas con el Grup Sardanista de Bellvitge, que organiza bailes improvisados durante la celebración. "Desde que se celebran las fiestas, ya ni recuerdo el año, a mí me encanta, lo disfruto todo, toda la programación, porque yo soy de fiestas", relata a este diario.

El final del verano y el inicio de septiembre se vuelven más llevaderos para los vecinos de Bellvitge porque significan que llegan las fiestas, aunque algunos lamentan las consecuencias negativas que a veces acompañan a la celebración. "El incivismo es un problema que se repite cada año, pero sobre todo en la última década", comenta Antonia, que se permite hablar desde la voz de la experiencia. Su queja la suscriben otros vecinos consultados por este diario. "Las fiestas se han vuelto más inseguras", añade otro hospitalense.

El alcalde David Quirós visita la feria de las fiestas de Bellvitge junto a una comitiva del Ayuntamiento. / Marc Asensio Clupés / EPC

En el Parc de Bellvitge, los conciertos y la música se prolongan hasta pasada la madrugada, comentan los que viven por los alrededores. "Yo lo entiendo, son jóvenes y merecen estos espacios, pero lo que no se puede tolerar es el incivismo", afirma Antonia. Dice que durante el año, fuera de las fiestas, este espacio también se convierte en un "macrobotellón". "El Ayuntamiento ya lo sabe y nosotros ya nos hemos quejado a la Guardia Urbana y no hacen nada", lamenta la mujer. De hecho, se lo han podido trasladar directamente al alcalde, David Quirós, que ha acudido a la feria para saludar a los vecinos y celebrar los 60 años del barrio.