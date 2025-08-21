El espectacular pueblo de cuento a solo 45 minutos de L'Hospitalet

Visita obligada

La Garriga

La Garriga / Ajuntament de La Garriga

Neus Castellet

A menudo, el ritmo frenético de la gran ciudad que es Barcelona agota y apetece desconectar de todo, pero sin tener que coger un avión o hacer un viaje muy largo. L'Hospitalet es una ciudad que limita con Barcelona, la segunda ciudad más grande de toda España, y que también tiene miles de actividades por hacer.

Existen pueblos muy cercanos a L'Hospitalet que realmente nos harán evadirnos de la ajetreada rutina y servirán para pasar un día agradable ya sea en familia, en pareja, o con amigos. Hoy destacamos uno de ellos.

A 45 minutos de L'Hospitalet

En el Vallès Oriental, y a 45 minutos de L'Hospitalet, nos encontramos con un municipio que hace aproximadamente un siglo era el lugar de veraneo favorito de la burguesía catalana, por lo que tiene numerosos edificios de carácter modernista en la población. La localidad de la que estamos hablando es La Garriga, que cautivó a las altas esferas de Catalunya por la presencia de aguas termales en la localidad. Cuenta también con la iglesia de la Doma, con elementos romanos y góticos, y con una ermita milenaria, la de Santa Maria del Camí.

Villa romana y aguas termales

La Garriga se sitúa cerca del parque del Montnegre, por lo que hay muchas excursiones disponibles para todas las edades y niveles. En cuanto a patrimonio, el municipio ya estaba habitado hace unos 2.000 años, fecha en la que se calcula que los antiguos romanos construyeron el primer asentamiento en La Garriga. Hoy en día, quedan los restos de la Villa romana de Can Terrés, que corresponden a una de las construcciones rurales romanas mejor conservadas de toda Catalunya.

Además, aunque este destino ya no sea tan turístico como hace un siglo, sus aguas termales siguen siendo reconocidas y son un lugar perfecto para relajarse y desconectar de la rutina, con dos balnearios disponibles para el disfrute al más puro estilo de las élites del siglo pasado o de los antiguos romanos, que también disfrutaron de estas aguas de la mejor forma.

